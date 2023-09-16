俄罗斯小麦丰收 缓解涨价压力

（莫斯科综合电）俄罗斯小麦连续第二年丰收，不仅巩固俄罗斯的小麦第一大出口国地位，也缓解俄乌战事爆发后国际面对小麦涨价的压力，使小麦价格降到近三年来的最低水平。

目前，芝加哥期货交易所的小麦交易价不到俄罗斯入侵乌克兰之初所达峰值的一半。不过，咨询公司战略谷物（Strategie Grains）分析师杜夫罗特告诉彭博社：“俄罗斯小麦面对的竞争不大。在现阶段，俄罗斯仍是（小麦）价格的决定者。”

知情者透露，俄罗斯政府一直试图对小麦出口价施以非正式的底限，这迫使一些交易商要求重新谈判，甚至取消交易。

俄罗斯农业部未对有关小麦价格底限的报道做出回应，但俄罗斯谷物出口商联盟主席泽尔宁说：“我们坚持我们定下的价格，而这受生产成本增加的影响。”

欧盟解除乌克兰谷物进口禁令

另一方面，欧盟委员会决定不延长禁止五个成员国入口乌克兰谷物的禁令。不过，其中的波兰、匈牙利和斯洛伐克立即表明，会自行限制乌克兰谷物进口。

乌克兰农民在俄罗斯入侵后仰赖邻国协助辗转出口谷物，但这造成这些国家的产品价格下滑，影响它们自家农民的收入。在乌克兰承诺采取措施加强出口管制后，欧盟决定，在有关出口禁令星期五（9月15日）到期后不再延长。

欧盟委员会当天发声明宣布这个决定，理由是“与乌克兰为邻的五个成员国的市场扭曲已经消失”，乌克兰也同意在30天内实施出口许可制度等措施，以避免谷粮激增。此外，乌克兰承诺采取措施控制小麦、玉米、油菜籽和葵花籽的出口，以免扰乱邻国的市场。

欧盟做出上述决定后，乌克兰总统泽连斯基赞扬这展现了基辅与欧盟之间“真正的团结与信任”。他表明，乌克兰需要邻国在战争时期给予支持。

欧洲委员会属下贸易委员会敦促成员国“避免采取单方面措施”，可是乌克兰五个欧盟近邻中的波兰、匈牙利和斯洛伐克立即表明，将各自对乌克兰农产品实施进口限制。

波兰总理莫拉维茨基说，尽管面对反对意见，但“我们还是坚持这么做，因为这符合波兰农民的利益”。

匈牙利政府宣布将停止进口24种乌克兰货品，之前只有四种。斯洛伐克政府也表明，今年内将禁止从乌克兰进口四种原产品，包括小麦。

欧盟有关禁令涉及的另两国是罗马尼亚和保加利亚。罗马尼亚对欧盟未能对延长乌克兰谷物进口限制寻得替代方案，表示遗憾。保加利亚则是五国中唯一支持欧盟不延长进口禁令的国家。