北约秘书长：俄乌战争不会迅速结束

（奥斯陆综合电）北约秘书长斯托尔滕贝格说，各国虽然都希望俄罗斯与乌克兰尽快恢复和平，但俄乌战争不会迅速结束。他也表明，乌克兰终将成为北约的一员。

斯托尔滕贝格在德国丰阔（Funke）媒体集团星期天（9月17日）刊出的访问中指出，历史上多数战争持续的时间都比预期长得多，“因此我们必须为乌克兰的长期战争做准备”。

俄罗斯2022年2月入侵乌克兰，乌军今年6月在南部和东部地区展开反攻行动，但至今成果有限。斯托尔滕贝格说：“我们都希望迅速实现和平。但与此同时，我们也得承认，如果乌克兰总统泽连斯基和乌克兰人停止战斗，他们的国家将不复存在。如果俄罗斯总统普京和俄军放下武器，我们就能迎来和平。”

斯托尔滕贝格：乌克兰最终将加入北约

针对乌克兰寻求加入北约，斯托尔滕贝格说：“毫无疑问，乌克兰最终将进入北约。”他指出，7月的北约峰会让乌克兰更接近北约。北约领导人在会上同意，一旦满足特定条件，乌克兰便可加入北约。美国和德国官员说，这些条件包括进行改革，以维护民主和法治。

斯托尔滕贝格强调：“这场战争结束后，我们必须为乌克兰提供安全保障。否则，历史可能会重演。”

挪威国防军总司令克里斯托弗森星期六在记者会上说，驻扎在挪威附近北极地区的俄军人数，仅为俄乌开战前的“约20%或更少”。这表明，普京清楚知道，北约对俄罗斯并不构成威胁，否则他不会把部队转移到乌克兰去打仗。

北约军事委员会主席鲍尔也指出，俄罗斯另一邻国芬兰4月加入北约，但如今两国边界的俄罗斯驻军也比俄乌战争爆发前少。“俄罗斯知道北约不是威胁，因为我们不打算攻击他们。否则，他们对芬兰加入北约的反应将截然不同。”

鲍尔还对军事装备和弹药价格飙涨表示担忧。他指出，这意味着防务支出增加未必能够提升安全水平，并呼吁加大对国防企业的私人投资。

美或向乌提供陆军战术导弹系统

为进一步协助乌军反攻，美国资深共和党参议员星期六致函总统拜登，要求为乌克兰提供远程的陆军战术导弹系统（ATACMS）。

科顿（Tom Cotton）、威克（Roger Wicker）、科林斯（Susan Collins）与格雷厄姆（Lindsey Graham）在信中称，为乌克兰提供ATACMS将“最大限度地提高乌军反攻和后续行动成功的可能”。他们写道：“乌克兰已显著削弱俄罗斯战斗力，并只需要我们ATACMS库存的一小部分。”

乌农业设施遭俄袭击 俄油库被乌无人机破坏

乌克兰空军星期天说，俄罗斯当天对乌克兰发动无人机和导弹攻击，主要攻击目标是敖德萨州南部地区。俄罗斯发射的六架无人机全被击落，来袭的10枚巡航导弹中有六枚被摧毁。敖德萨州长基佩尔说，当地一个粮仓和农田遭到破坏，所幸没有人员伤亡。

俄罗斯国防部则说，俄军防空系统星期天击落至少六架试图攻击克里米亚的无人机。莫斯科市长索比亚宁说，至少有两架无人机在莫斯科州上空被摧毁，无人机残骸未造成伤亡或破坏。莫斯科几座主要机场至少有30趟航班延误、六趟航班取消。

另据俄罗斯西南部奥廖尔州（Oryol）州长克雷奇科夫说，当地一个油库星期天遭乌克兰无人机破坏，导致一个油箱起火。火势过后被扑灭，此次袭击没有造成伤亡。