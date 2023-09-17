日媒：金正恩访俄是向中国表达对朝支援不满

朝鲜领导人金正恩结束为期六天的俄罗斯访问，星期天（9月17日）乘坐专列回国。日本媒体分析说，金正恩在疫后的首次外访选择了俄罗斯，此举是委婉地向中国表达对朝支援的不满。

朝中社17日报道，朝鲜领导人金正恩16日与俄罗斯国防部长绍伊古的陪同下，参观俄国可携带核弹头的战略轰炸机、极音速导弹和军舰。同时，金正恩13日在远东地区阿穆尔州的东方航天发射场会见俄罗斯总统普京，讨论军事事项、乌克兰战争，以及加强双方合作。金正恩称此行正值“朝鲜与俄罗斯关系发展史上，开启友谊、团结、合作的崭新鼎盛期”。

金正恩在10日乘专列由朝鲜平壤出发赴俄，此次访俄达六天，是他上任后出访时间最长的一次。

尹锡悦：韩美延伸威慑力量将发展成共同协商行动一体型体系

韩国总统尹锡悦17日接受美联社的书面采访时强调：“国际社会应该对朝俄行动更加团结。韩美两国再次确认，朝鲜的任何核攻击都将面临韩美立即应对，这将最终导致朝鲜政权的灭亡。”

尹锡悦还说：“今后韩美延伸威慑力量，将发展成两国共同协商、决定、行动的一体型体系。这将有效遏制朝鲜任何的核导弹威胁。”

日本《朝日新闻》14日报道，2012年上任的金正恩首次出访地是北京。金正恩在2018年3月访问北京时曾说：“我的首访地选择中国的首都是理所当然的。”2018年他和时任美国总统特朗普举行会谈前后，还特地会见中国国家主席习近平。因此，原本外界推测，疫情解封后，金正恩会先访问北京。但金正恩选择先访俄罗斯，可能是表达他对中方的经济援助等方面感到不满。

报道还指出，中国一直站在朝鲜的背后发挥影响力，因此（对金正恩的访俄）有可能感到不悦。

据了解，自金正恩上任至2020年1月朝鲜因疫情封锁边境为止，访华共四次，而访俄只有一次。

《读卖新闻》认为，金正恩选择俄罗斯作为疫情后的第一个出访地，可视为中国对朝影响力下降。如果朝俄加强军事合作，半岛紧张局势升级，韩美日安保方面的合作可能会进一步加强。有分析师认为，中国为了显示对朝鲜的影响力，可能会邀请金正恩等朝鲜领导层官员的访华。

韩国峨山政策研究院首席研究委员车斗铉对《读卖新闻》说，金正恩访俄的目的在于牵制韩美日同盟。中国对韩美日首脑会谈“过分干涉中国内政”表现出警戒心，但对朝鲜而言，中国消极应对三国联盟。

经济陷入困境 1月至7月朝鲜约240人饿死

另一方面，朝鲜经济陷入困境，今年1月至7月间，朝鲜有约240人饿死，令朝鲜金氏家族爱用奢侈品的作风，更受到关注。

韩国媒体指出，从朝中社16日公开的照片显示，金正恩的妹妹金与正15日到俄罗斯战斗机工厂时，手里拿着黑色的法国名牌迪奥包包，价格大约960万韩元（约9800新元）。

金正恩的女儿金珠爱今年3月参观洲际弹道导弹“火星-17型”试射时，也被拍到穿着价值240万韩元（约2500新元）的迪奥名牌黑色外套。

值得注意的是，朝鲜已经连续17年被列为需要国际社会援粮的国家。

据联合国朝鲜人权特别报告官今年3月提交给人权理事会（UNHCR）的报告书显示，42%的朝鲜人口因粮食不足而营养不良。