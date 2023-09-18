分析：全球油价可能达到每桶100美元　　

（伦敦综合电）英国《卫报》报道，俄罗斯和沙特阿拉伯减少原油产量，加上中国需求上升，使全球油价自6月以来飙升近30％，并可能在本月达到每桶100美元（约136新元），是2023年的第一次。

布伦特原油价格在连续三个星期上涨后，如今已上涨至每桶94美元以上，是10个月来的新高。

英国的汽油和柴油价格已开始小幅上涨，美国的汽油价格则上涨了10％以上。

沙特和俄罗斯9月初宣布，将每日130万桶的减产期限延长至今年底，从而加速了全球库存的减少，导致油价大涨。

减产或出现10多年来最严重供应短缺

国际能源署（IEA）上星期发表的报告更指出，包括沙特与俄罗斯在内的石油输出国组织和其他产油国（OPEC+，简称油盟+）持续削减供应，将造成严重的供应短缺，对持续的价格波动构成相当大的威胁。

在报告发布前一天，油盟宣布第四季度市场将面临每日300多万桶的短缺，可能出现10多年来最严重的一次供应短缺。

除了沙特与俄罗斯的减产，加上中国这个全球最大石油进口国的燃料成本和需求不断上升，将会给各国央行要降低通货膨胀率的努力构成阻力。

油价上涨料阻挠下半年至2024年压制通胀努力

目前，许多国家的通胀率仍高于2％的目标水平。分析认为，油价下跌对今年上半年通胀下降发挥了重要的作用，如今油价上涨预料将阻挠下半年至2024年压制通胀的努力。

分析指出，油价上涨趋势没有缓解迹象，石油市场在第四季度的供需仍会持续紧张。

期货经纪公司OANDA的资深市场分析师莫亚（Edward Moya）说：“押注石油正成为华尔街最受欢迎的交易。一般认为油盟+上月底的决定，将使石油市场在第四季度保持非常紧张的状态。”

利率走势是全球市场的另一大关注。本星期市场在密切关注美国联邦储备局和英国中央银行等的政策会议的决定，分析员普遍预测美联储会维持利率不变。

能源市场分析公司Vanda Insights创始人哈里说，人们会留意美联储会议的结果，“但供应吃紧加剧和库存下降会继续支撑油价看涨情绪。”