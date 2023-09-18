美官员：看到中美恢复军事对话“少量”可能性

（华盛顿综合电）路透社引述美国拜登政府高官报道，美国国家安全顾问沙利文和中国外长王毅周末在马耳他的会谈，让美国看到了中国允许两国军方展开沟通的“少量”可能性。

中国官员未就中美恢复军事沟通的前景置评。彭博社分析指出，若消失数周的中国防长李尚福真如外界揣测被撤换，可能有助于中美重启高层军事会谈。

李尚福自8月29日后便未公开露面，有报道称他因涉贪受到调查，职位可能不保。彭博社引述未具名的美国官员报道，美国情报显示他已被解职。中国此前表明，美国必须先解除对李尚福的制裁，双方才能恢复军事会谈。因此，若他被撤职，将为两国防长重启对话扫除一大障碍。

中美关系在2022年夏季时任美国众议长佩洛西访问台湾后恶化，直到最近几个月才趋于稳定。自6月以来，美国总统拜登已先后派四名内阁官员访问北京，以重新建立和中国的通讯渠道，并为两国举行首脑会谈铺平道路。

中国在佩洛西访台后冻结和美国的高级别军事接触，李尚福今年3月就任防长后，两国恢复军事对话的努力陷入停滞。

李尚福2018年担任中共中央军委装备发展部部长时，因涉及与俄罗斯军火商的重大交易而被美国制裁。中国称，美国应解除对他的制裁，两国才能展开交流与合作。但美国5月表明，不打算解除对李尚福的制裁。

目前，中美已恢复低级别军事联系，若李尚福被撤换，拜登将无须在保持中美军事关系稳定和屈服于中国的要求之间做出选择。

学者：政治动荡 中美外交前景不明

不过，新加坡国立大学东亚研究所客座高级研究员黎楠认为，李尚福被解职或有助于解冻中美军事关系，但无法消除这两个超级大国之间更大的问题。他说：“这可能会有帮助，但不能确保双边互动顺畅进行。中美关系进展不顺利，还有其他原因。”

香港城市大学专门研究中国政治的助理教授刘冬舒则指出，近期中国政治动荡引发了投资者和外国政府的担心。他说：“这些问题加剧了中国不稳定和不可预测的担忧，也可能引起对中国政治稳定性的关切。”

在李尚福消失前，中国前外长秦刚和中国火箭军的两名将领也遭到撤换。刘冬舒说，现在猜测李尚福的潜在接班人还为时过早。

美国官员说，沙利文和王毅没有在周末的会谈中提到李尚福或秦刚。报道指出，无论李尚福到底为何消失，这都会引发有关中国军队现状的新问题。

亚洲协会政策研究院中国分析中心执行主任季北慈（Bates Gill）在最近的一份报告中写道：“腐败仍是一个长期存在的问题。我们不得不质疑习近平对解放军这个庞大组织充分行使权力的能力。”