日本八旬人口增至一成 65岁以上占近三成全球最高

日本是名副其实的世界第一“老人国”，最新的官方数据显示，日本人口中65岁以上占29.1%，刷新了它的本国纪录，在全球也稳居第一。

此外，日本的80岁以上人口逐年增加，今年首次突破10%，即每十人就有一个是八旬长者。

在日本，星期一（9月18日）是敬老日，总务部配合这一天公布了老龄人口的最新数据。截至本月初，65岁以上的老年人有3623万，比去年同期减少1万人，也是自1950年以来首次减少；但由于整体人口减少，老年人的占比却上升了。

活过百岁的日本人持续增加，今年达到9万2139人，比去年多1613人。其中，女性长寿者更多，占人瑞总数的88.5%。

日本1963年开始有老人福祉法，当时统计全国的百岁老人仅153人；1981年，首次突破1000人；1998年，突破1万人，此后持续增加。

日本银发族多数仍很活跃，重视运动。在为高龄人群举办的游泳比赛中，百岁参赛是常有的事。刚过百岁生日的中村益江就是其中之一，她是滋贺县彦根市一家体育俱乐部的游泳健儿，60岁才开始学游泳，越游越起劲。

日本当局也以“百年人生”为国策，鼓励还有能力工作的高龄者继续工作，并活跃于社会。据官方统计，去年的老年就业人口达912万，连续19年创新高。

日本2021年4月落实修订后的《老年人就业稳定法》，规定企业有“义务”确保65岁以下的员工就业，并且应尽量把退休年龄推迟到70岁。当地的麦当劳快餐店就采取无年龄限制的雇佣政策，也不设定退休年龄。

90岁的本田民子是日本麦当劳快餐店雇用的最年长员工。（互联网）

在熊本市的一家麦当劳快餐店，90岁女员工本田民子是该公司“退而不休”的模范。本田年轻时一直在医院里从事护理工作，61岁退休后到大学里当清洁工。67岁那年，她想继续工作，便加入没有退休年龄限制的麦当劳。她每周工作五天，每天三小时，从早上七时半开始。

尽管本田听力逐渐退化，也因白内障导致视力变差，但她总是面带微笑。她说，因为工作使她开心。她能够与人交集，可以同顾客打交道，休息时间里也能够和年轻的同事一起喝咖啡聊天。

她说：“在麦当劳工作了23年，我从来没有请过病假。工作使我保持健康，可以维持活力。我想尽量自食其力，不想麻烦别人。”

2040年老年人口预计将升至总人口34.8%

日本国立社会保障与人口问题研究所预测，到了2040年，当日本第二波婴儿潮时代（1971年至1974年）出生的人口都迈入65岁后，老年人将增至3928万，在总人口的占比将升至34.8%。

据统计，日本老年人就业率目前为25.2%，在主要发达国家中属高水平。在全体就业者当中，老年人占13.6%，即每七名就业者中就有一位是老人。

去年，日本的初生儿数目首次不到80万，劳动力不足和社会保障支出不平衡所导致的巨额债务问题雪上加霜。年轻人口不足的直接后果是导致许多行业缺乏劳动力，尤其是服务业如护理与医疗。

日本首相岸田文雄曾以“危机”来表述国家人口失衡，称“如果不采取激进措施，日本将面临失去运转能力的风险”。