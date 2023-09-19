乌克兰突破俄军防线 七国集团吁中国向俄罗斯施压

（基辅／纽约综合点）在乌克兰总统泽连斯基星期一（9月18日）抵达纽约的同一天，乌克兰反攻传来好消息，无疑提升了西方国家对乌克兰的信心。美国和德国分别宣布对乌克兰提供新的军援，对乌军接下来的反攻大有帮助。

美国防长奥斯汀星期二（19日）在德国举行的乌克兰防务联络小组会议上宣布，随着乌军的反攻取得“稳定”进展，美国很快就会向乌克兰提供M1艾布拉姆斯（Abrams）主战坦克。

美国今年初已向乌克兰承诺，会提供这类先进主战坦克。M1主战坦克将发射美国为乌克兰提供可穿透装甲的贫铀弹，以对付俄坦克。

德国星期一再次宣布，将为乌克兰提供4亿欧元（约5亿8300万新元）的武器和援助。

德国防长皮斯托里乌斯接受德国《图片报》（Bild）采访时说：“我们会提供更多的弹药，乌克兰在抵御残酷侵略战争中最需要的是弹药。”他说，德国还将提供装甲车和扫雷系统等援助。

战斗方面，乌方星期一说，乌军在反攻行动中突破了俄军在东部前线城市巴赫穆特附近的防线，收复巴赫穆特附近以及南部战线沿线总共七平方公里的土地。

泽连斯基：俄罗斯扶植了第二个希特勒

泽连斯基此次出席联合国大会，也为争取国际社会更大的支持。这是他自俄乌战争去年2月爆发以来，第二次访问美国。他星期二会在联合国大会上发言，也将与美国总统拜登会面。

泽连斯基上星期在基辅接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时指出，俄罗斯扶植了第二个希特勒，乌克兰阻止了俄罗斯的进攻，却为此付出惨痛的代价。他说，全世界如今必须决定，是要阻止普京的野心，还是要开始第三次世界大战。

泽连斯基表示，俄乌两军正在1100多公里的战线上作战，俄军仍占领乌克兰五分一的领土，乌克兰决心收复所有失地。

七国集团欢迎中国出席乌克兰问题国际会议

另一方面，七国集团（G7）星期二趁在联大期间召开会议，呼吁中国向俄罗斯施压，要莫斯科停止对乌克兰的侵略。

由轮值主席国日本发表的联合声明说，G7成员国希望中国施压俄罗斯，要俄军立即、完全和无条件撤出乌克兰。

声明也说，G7欢迎中国今年8月参与在沙特阿拉伯吉达（Jeddah）举行的乌克兰问题国际会议，并“进一步鼓励中国支持公正持久的和平，包括与乌克兰直接对话”。