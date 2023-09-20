亚行警告：亚洲发展中国家表现稳健但风险“加剧”

（马尼拉综合电）亚洲开发银行将亚洲今年经济增长预测略微下调至4.7％，认为亚洲发展中经济体面临“加剧”的风险，但仍认为表现稳健。

亚洲开发银行（ADB）星期三（9月20日）发布的9月版《亚洲发展展望》预计，今年亚洲的国内生产总值（GDP）将增长4.7％，略低于4月份预测的4.8％。这比去年4.3％的增长来得快。

这家总部位于马尼拉的银行认为，经济前景面临多个风险，包括中国房地产行业疲软、多国利率偏高、厄尔尼诺天气现象威胁粮食供应、俄罗斯入侵乌克兰阻碍粮食运输，以及一些国家实施出口限制措施等。

亚行首席经济师朴之水说：“亚洲继续有力增长，通货膨胀压力正在消退……该区一些央行已经开始降低利率，这将有助于提振经济增长。”

亚行预计，亚洲和太平洋的通胀率将从去年的4.4％降至3.6％。明年的价格涨幅预计为3.5%。

亚洲发展中经济体是指这个多边贷款机构的46个新兴成员，其中，全球第二大经济体中国今年的经济增速预料达4.9%，低于之前预期的5％。亚行指出，中国房地产行业的疲软可能“阻碍地区增长”。

官方数据显示，中国在7月份陷入两年多来的首次通货紧缩，物价同比下跌0.3％，次月反弹。

亚行还把印度增长预测从6.4%下调至6.3%。《展望》称：“印度的公共投资仍然有力，并将继续推动印度的增长。”报告还说：“该地区其他经济体的国内需求同样强劲。”

亚行认为，虽然全球需求疲软导致出口下滑，但旅游业反弹和内需健康支撑了经济活动。



