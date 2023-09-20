南高加索局势紧张 美俄担心爆发新战争

（埃里温综合电）阿塞拜疆对亚美尼亚族控制的纳戈尔诺—卡拉巴赫（简称纳卡）地区发起新的军事行动，亚美尼亚称袭击造成至少32人死亡，200多人受伤。

阿塞拜疆在星期二（9月19日）发起这轮“反恐”行动。此前阿塞拜疆声称，其军人在来自山区的袭击中丧命。

俄罗斯促阿亚两国重返停火协议

亚美尼亚总理帕希尼扬说，纳卡（Nagorno-Karabakh）遭到密集炮击，袭击者企图挑起战争。他要求俄罗斯维和人员做好自己的工作，并警告称，不明身份的势力正在谈论亚美尼亚发生政变。

美国国务卿布林肯敦促阿塞拜疆总统阿利耶夫“立即停止敌对行动”，并告诉帕希尼扬，华盛顿支持亚美尼亚的主权和领土完整。

俄罗斯则呼吁保持冷静，并敦促阿亚两国重返停火协议。

俄罗斯新闻机构引述阿塞拜疆总统府说，阿利耶夫告诉布林肯，只有在亚美尼亚战士投降后，阿塞拜疆才会停止军事行动。

该地区能源管道交错 俄美多国正争夺影响力

如果阿亚这两个前苏联国家发生另一场战争，可能会破坏南高加索地区的地缘政治平衡。该地区能源管道纵横交错，俄罗斯、美国、土耳其和伊朗正在争夺影响力。

纳卡被国际社会视为阿塞拜疆领土的一部分。1988年，亚美尼亚族和阿塞拜疆族在纳卡爆发了第一次战争。战争于1994年结束时，亚美尼亚族控制了山峦起伏的纳卡地区。

2020年，阿塞拜疆发起第二次纳卡战争，在历时六周的战事中夺回了部分领土。双方最终在俄罗斯斡旋下停战，一支俄罗斯维和部队部署在纳卡地区。

纳卡地区的亚美尼亚族约12万人。新一轮冲突爆发后，俄国防部说，俄维和人员已从纳卡撤离了2000多名平民。