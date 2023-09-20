分裂分子投降 阿塞拜疆停止纳卡地区军事行动

（埃里温综合电）阿塞拜疆宣布停止在分裂地区纳戈尔诺—卡拉巴赫（简称纳卡）的军事行动，因为亚美尼亚族分裂势力同意放下武器，并与阿政府举行谈判。

阿塞拜疆星期二（9月19日）对纳卡地区（Nagorno-Karabakh）发起“反恐”行动。亚美尼亚称袭击行动造成至少32人死亡，200多人受伤。星期三，阿政府和纳卡地区亚美尼亚族宣布，已经在俄罗斯斡旋下达成停火协议。

分裂分子承诺“全面解散”武装单位

分裂分子说，他们已承诺“全面解散”武装单位，以及亚美尼亚军队将从该地区撤离。

阿国国防部说，除此之外，“所有武器和重型装备都必须交出来”，俄罗斯维和部队将负责监督缴械工作。

阿国政府和分裂分子也说，他们星期四（21日）将在阿国中部城市叶夫拉赫举行有关将分离领土重新纳入阿塞拜疆的谈判。

分裂分子迅速投降标志着阿国总统阿利耶夫取得了重大胜利。他一直在争取将亚美尼亚族占多数的纳卡地区重新置于阿国政府的控制之下。

纳卡被国际社会视为阿塞拜疆领土的一部分。1988年，亚美尼亚族和阿塞拜疆族在纳卡爆发了第一次战争。战争于1994年结束时，亚美尼亚族控制了山峦起伏的纳卡地区。

2020年，阿塞拜疆发起第二次纳卡战争，在历时六周的战事中夺回了部分领土。双方最终在俄罗斯斡旋下停战，一支俄罗斯维和部队部署在纳卡地区。

四国争夺南高加索地区影响力

纳卡地区星期二爆发新冲突后，美国和俄罗斯随即呼吁敌对双方停火，担心冲突会演变成另一场战争，从而破坏南高加索地区的地缘政治平衡。该地区能源管道纵横交错，俄罗斯、美国、土耳其和伊朗都在争夺影响力。

纳卡地区的亚美尼亚族约12万人。分裂势力宣布投降后，数以千计的亚美尼亚族已前往当地机场，似乎有意乘飞机离开。