泽连斯基促联合国终止俄在安理会否决权

（纽约综合电）乌克兰总统泽连斯基星期三（9月20日）在联合国安全理事会会议上严厉谴责俄罗斯入侵乌克兰是“犯罪”，呼吁联合国剥夺莫斯科在安理会的否决权。

这是自去年2月俄乌战事爆发以来，泽连斯基首次和俄罗斯官员出席同一个场合。泽连斯基在这场针对乌克兰局势举行的会议上说：“世界上大多数人都认识到这场战争的真相，这是俄罗斯对我们进行的犯罪侵略，旨在夺取乌克兰的领土和资源。”

泽连斯基敦促联合国表决终止俄罗斯在安理会的否决权。俄罗斯与英国、中国、法国和美国一样能够动用否决权阻止任何决议。他指出，剥夺莫斯科的否决权可被视为安理会广泛改革的一部分。

泽连斯基说，侵略者手中握有否决权已导致联合国陷入僵局，因为所有促成停战的努力，都遭到侵略者或纵容者的否决。

泽连斯基：否决权属于前苏联而非如今的俄罗斯

他重申乌克兰的立场，即否决权属于前苏联，而非俄总统普京如今所领导的俄罗斯。“不幸的是，俄罗斯在苏联解体后通过幕后操纵非法占据了安理会的这个席位，这个席位已被骗子占据，他们的所作所为就是粉饰侵略和种族灭绝。”

泽连斯基发言前，会场一度气氛紧张。俄罗斯常驻联合国代表涅边贾以程序问题为由，反对并阻挠泽连斯基发言，更挑战安理会轮值主席、阿尔巴尼亚总理拉马让乌克兰首先发言的决定。涅边贾一再要求发言，他告诉拉马，让泽连斯基首先出场可能会让安理会变成“一场独角戏”。

拉马当场不客气的驳斥他说：“这里有一个解决方案——只要俄罗斯停止战争，泽连斯基总统根本就不需要发言。”

俄罗斯外长拉夫罗夫在泽连斯基离开后，现身安理会，并对结束俄罗斯否决权的建议嗤之以鼻，指这是遏制西方权力的一种方式。拉夫罗夫说：“使用否决权是《联合国宪章》规定的绝对合法的工具。”

拉夫罗夫还指责泽连斯基一直不肯与俄罗斯谈判解决战争问题。他甚至转向在场的美国国务卿布林肯，建议美国可以命令泽连斯基出来与俄罗斯谈判。

布林肯在俄乌战争爆发前曾与拉夫罗夫会面，当时警告俄国不要侵略乌克兰，战争开打后，两人没有会面，此次联大会议期间也没有计划见面。

布林肯发言时指责俄军在乌克兰犯下的累累罪行，他说自己最近访问乌克兰参观了一个城镇，目睹当地学校地下室堆放乌克兰平民的遗体。布林肯说：“俄罗斯几乎每天都在乌克兰犯下战争罪和反人类罪。”