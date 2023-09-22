拜登会见泽连斯基 宣布新一轮军援

（华盛顿综合电）乌克兰总统泽连斯基星期四（9月21日）到华盛顿访问，争取美国继续为乌克兰提供军事援助。

美国五角大楼宣布，将为乌克兰提供总值3亿2500万美元（约4亿4000万新元）的军援配套，包括美国制造的鹰式（HAWK）防空系统和集束炸弹等武器，首批美国艾布拉姆斯（Abrams）主战坦克也会于下周运抵乌克兰。

美国总统拜登星期四在白宫接待到访的泽连斯基时说，将尽一切努力确保世界与乌克兰站在同一阵线。不过，同泽连斯基去年12月首次访美获得的热烈欢迎比较，他此行却面对主张切断对乌军援的美国共和党，以及陷入战争疲劳的西方盟友。

拜登表明，在对乌克兰的援助问题上“没有其他选项”，并表示“希望美国国会做出正确的判断”。

身穿一身绿色“军服”的泽连斯基对拜登表示感谢，称美国提供的新军援配套“正是乌克兰军目前所需要的”。但据白宫透露，拜登并没有承诺为乌克兰提供远程的陆军战术导弹系统（ATACMS）。

ATACMS可发射约300枚或更多的小炸弹，乌克兰已多次要求拜登政府提供ATACMS，以破坏俄军在俄控地区的补给路线、空军基地和铁路网络，但由于担心会激怒俄罗斯，美国一直踌躇不定。

麦卡锡拒绝泽连斯基在国会的请求

另外，泽连斯基同一天与美国参议院议员举行会谈时强调，如果没有获得西方军援，乌克兰将输掉这场战争。但据美国有线电视新闻网（CNN）引述消息人士报道，众议院议长麦卡锡拒绝了泽连斯基向国会联席会议发表讲话时做出的请求。

报道指，麦卡锡在会后表示，尽管他与泽连斯基进行了富有成效的会谈，但他不会承诺在今年年底前将乌克兰援助法案提交至众议院，因为目前美国国内的支出问题才是共和党人的优先事项。

在乌克兰力图在冬季到来前扩大对俄军反攻势头之际，麦卡锡的这一决定为乌克兰继续争取美国的进一步援助蒙上了一层阴影。

反对白宫军援乌克兰的共和党参议员保罗（Rand Paul）接受福克斯商业频道采访时则形容，乌克兰是个“腐败政权”，俄乌战争不会迅速结束。