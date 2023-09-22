墨空前移民潮越美边境 或增拜登连任阻力

（蒂华纳路透电）数以千计的移民近几个月非法从墨西哥涌入美国境内，加利福尼亚州和得克萨斯州的边境城市都出现创纪录移民潮，这可能给寻求连任的美国总统拜登带来新的政治挑战。

今年5月，拜登政府推出新的移民政策，防止移民非法入境，包括驱逐移民和禁止他们在五年内重新入境。新政策落实后，边境的非法移民入境数曾一度骤减70%。

但在近段时间，加州圣迭戈市、得州埃尔帕索市（El Paso）和伊格尔帕斯（Eagle Pass）的非法移民数再创新高。墨西哥边境城市蒂华纳（Tijuana）则在过去几周内，统计出65个国籍的外来移民；另有数百名移民非法从墨西哥华雷斯市（Ciudad Juarez）进入得州后，被美方边防警抓获。

为了应对这波移民潮，得州签署了一项紧急声明，以寻求额外的服务资金；美墨边境的铁路运营商则被迫停止运行列车。

执行政策难度高 移民潮卷土重来

移民政策研究所负责人塞利说，虽然拜登政府采取了一项明智的策略，但却缺乏在边境拘留和处理移民的能力，难以执行新政策所包含的严厉惩罚措施，导致移民潮卷土重来。

据悉，一些移民因非法入境被带进美国出庭应讯，却在开庭前被当局释放，而不是被驱逐出境，这样的“成功入境案例”导致更多移民争相效仿。