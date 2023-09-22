中俄美扩建核试验设施 或引发新核试验竞赛

（华盛顿综合电）在美俄中三大主要核武国的紧张关系升至数十年来最高点之际，美国有线电视新闻网（CNN）独家获得的卫星图像显示，俄罗斯、美国和中国近年都在核试验场修建新设施如挖掘新隧道。分析认为，大国间可能引发新的核试验竞赛。

CNN报道说，虽然没有证据证明美俄中正在准备新的核试验，但三国都各在扩建位于内华达沙漠、北冰洋群岛和新疆维吾尔自治区的核试验场。

专家：很多迹象表明中俄美或恢复核试验

美国米德尔伯里国际研究所的核不扩散专家刘易斯说，过去三至五年的卫星图像显示，三国核设施附近出现新的隧道、道路和储存设施，进出这些地点的车流量也增加了。“我们确实看到了很多迹象，表明中俄美可能会恢复核试验。”

前美国空军情报分析员、退役空军上校莱顿核对了三国核设施的卫星图像后得出类似的结论，他说：“很明显的，俄罗斯、中国和美国不仅投入大量的时间、精力和金钱来实现核武库的现代化，还进行了核试验所需的各种准备。”刘易斯表示，中俄美的举动，可能引发核试验基础设施现代化的竞赛。

八核技术持有国仍拒签《全面禁止核试验条约》

联合国大会在1996年通过《全面禁止核试验条约》，至今获得170个国家批准，但仍有八个核技术持有国拒绝签署，即中国、美国、朝鲜、伊朗、以色列、印度、巴基斯坦和埃及，使得条约迟迟无法生效。上个月，联合国秘书长古特雷斯再次呼吁有关国家核准条约。

自1996年至今，中俄美没有进行过核试验。俄罗斯虽批准了条约，但俄总统普京今年2月表示，如果美国先采取行动，他将下令进行核试验；俄罗斯安全委员会副主席、前总统梅德韦杰夫是支持普京的鹰派，他曾恫言一旦乌克兰的反攻取得成功，俄罗斯“就不得不动用核武”，这番言论引起关注。

俄罗斯的核试验设施过去两三年进行大范围的建设。（联合早报制图）

CNN获得的卫星图像显示，俄罗斯在北冰洋新地岛的试验设施从2021年至今进行了大范围的建设，时时有新的船舰与集装箱抵达港口，而且，道路在冬季保持畅通，隧道深入北极山区。

俄已准备恢复核试验 中国或在建造核试验场新隧道

刘易斯说，现在俄罗斯的试验设施是全年开放的，“过去五六年，俄方在挖掘新的隧道，说明他们已经准备恢复核试验。”

俄罗斯没有针对CNN的报道与询问置评。

中国的核试验场在挖掘扩建新的隧道。（联合早报制图）

中国在新疆的罗布泊核试验场的活动也增加了，卫星图像显示中方近年已在挖掘第五条隧道，也可能在建造第六条隧道，并且修建了新的道路。

刘易斯说，比对2022年和今年拍摄的图像，可以看到那里的弃土堆越堆越高，相信正在扩建隧道。而且，在2021年和2022年，那里建造了一个新的储存区，可用于储存爆炸物。他说：“中国的试验场与俄罗斯的试验场不同。中国的试验场很大，有很多不同的部分，有许多活动在进行。”

针对这一报道，中国外交部发表声明，批评CNN炒作中国核威胁，非常不负责任。声明说，自1996年宣布暂停核试验以来，中方始终恪守这一承诺，努力维护禁止核试验的国际共识。

美国的核设施过去五六年进行了扩建。（联合早报制图）

美去年表明：只有在“极端情况”下才会动用核武

美国每隔几年会发表一份非机密版本的《核态势评估报告》，在去年10月发表的最近一次报告表明，华盛顿只有在“极端情况”下才会动用核武。不过，美国强调不会死守“不首先使用政策”，因为这么做会对国家安全造成过高且不可承受的风险。

根据联合国的数据，美国从1945年至1992年，共进行了1032次地下核试验。自1992年起，美国便停止核试验。

CNN的卫星图像显示，内华达沙漠的地下核试验场，在2018年至2023年期间进行了扩建。

美国能源部下属国家核安全管理局（NNSA）说，试验场是进行“次临界”（subcritical）的试验。所谓的“次临界”测试，即用一次小型爆炸来模拟核爆。

针对CNN的询问，NNSA的发言人证实，内华达核试验场在整修设施和提高科研能力，以在不进行地下核试炸的同时，维持核武器的安全与效能。