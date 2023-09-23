俄黑客攻击乌克兰执法机构 寻俄涉战罪证

（基辅／伦敦路透电）乌克兰发现，俄罗斯间谍利用黑客攻击乌克兰执法机构的电脑系统，以识别和获取俄罗斯人被指涉及战争罪的证据。

负责网络防御的乌克兰国家特别通信和信息保护局局长希霍尔（Yurii Shchyhol）说，这些黑客任职于俄罗斯外交、内政与军事情报机构，他们正加强针对乌克兰总检察长办公室和记录战争罪行等部门的数码入侵活动。

希霍尔说，黑客目标已从能源设施转向法院、检察官和执法部门，“表明黑客正在收集有关俄​​罗斯在乌克兰犯战争罪行的证据”，以追踪乌克兰的调查进度。

乌克兰定星期一（9月25日）发布信息保护局的这份报告。路透社看到的报告副本显示，黑客还试图收集有关在乌克兰被捕的俄罗斯公民的情报，以“帮助这些人避免受到起诉，并将他们带回俄罗斯”。

希霍尔说：“参与这项活动的组织，是俄罗斯军事情报局和俄罗斯联邦安全局的人员。”

网络安全事件增长123％

希霍尔以安全为由，拒绝透露黑客袭击了哪些单位。他说，与2022年下半年相比，今年前六个月的网络安全事件数量增长了123％。

荷兰国际刑事法院星期二（19日）指出，它的电脑网络在上周末发现“异常活动”，至22日仍不清楚是哪里的黑客进行攻击。今年3月，刑事法院向涉嫌从乌克兰非法转移儿童至俄罗斯的俄总统普京发出逮捕令。

在俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰之前，西方情报机构曾警告，俄罗斯的网络攻击可能会蔓延他处，并对全球网络造成“溢出”损害。

2022年4月，一个名为“沙虫”（Sandworm）的俄情报黑客组织对乌克兰电网发起的攻击遭挫败。希霍尔也说，证据表明，俄黑客正侵入乌克兰境内的私人监控摄像头，以监控远程导弹和无人机袭击的结果。他指出：“即使乌克兰在战场上获胜，网络战争也不会结束。”