乌克兰攻击俄黑海舰队总部 双方对破坏说法不一　

李月霞

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发布 / 2023年9月23日 10:38 PM
9月22日的卫星图像显示，位于克里米亚半岛塞瓦斯托波尔港的俄罗斯黑海舰队总部被导弹击中后，冒出滚滚浓烟。（路透社）
9月22日的卫星图像显示，位于克里米亚半岛塞瓦斯托波尔港的俄罗斯黑海舰队总部被导弹击中后，冒出滚滚浓烟。（路透社）

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（基辅／华盛顿综合电）在克里米亚的俄罗斯黑海舰队总部被乌克兰导弹击中。乌克兰军方说，袭击造成包括俄海军高级指挥官在内的数十人伤亡；俄方则说，只有一名军人失踪，但舰队总部的建筑受损，互联网服务也中断。

乌军方通过社交媒体发简报说：“星期五（9月22日）接近中午12时（新加坡时间傍晚5时），乌克兰国防军成功袭击位于俄方占领的塞瓦斯托波尔（Sevastopol）的俄罗斯黑海舰队司令部总部。”简报还说，袭击发生时“俄海军领导层正在开会”，有关细节会尽快公布。

基辅情报局长布达诺夫告诉“美国之音”，这次袭击造成“至少九人”死亡，其中包括将军。他拒绝透露乌军是否使用了西方制造的导弹。

俄国防部说，这次敌方来袭时，防空系统总共击落五枚导弹。俄罗斯扶持的塞瓦斯托波尔市市长拉兹沃扎耶夫后来在社媒上通告，中弹大楼内的火势已受控制，袭击没有造成平民伤亡或民用基础设施受损。

与此同时，克里米亚的俄方领导人阿克肖诺夫的助手说，克里米亚半岛的互联网服务提供商遭受“前所未有的网络攻击”，导致服务中断。

俄军入侵乌克兰后 克里米亚半岛一直是乌方攻击目标

俄罗斯在2014年吞并克里米亚，俄军去年2月入侵乌克兰后，这个半岛一直是乌方的攻击目标。乌军在大约四个月前展开反攻行动后，对克里米亚和黑海目标的袭击力度更大了。乌克兰官员说，乌军袭击失土上的俄军事目标是合法的行动。

乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫星期五说，俄罗斯在克里米亚的舰队未来有两个选择，就是自行解除武装，或“像萨拉米香肠一样被削成薄片”。

乌克兰总统顾问波多利亚克也强调，克里米亚“肯定会实现非军事化和解放”。

美国将为乌克兰提供远程陆军战术导弹系统

另一方面，据报道，美国拜登政府已通知乌克兰，将为它提供远程陆军战术导弹系统（ATACMS）。

乌克兰曾多次要求美国提供ATACMS，以破坏俄军在俄控地区的补给路线、空军基地和铁路网络。美国也有国会议员呼吁政府，为乌克兰提供这类包括多种款式、射程从165公里到300公里不等的武器。不过，政府官员担心乌克兰会用这些武器来攻击俄罗斯境内的目标，导致战火外溢。

乌克兰总统泽连斯基9月22日在渥太华国会出席记者会。（法新社）

不过，对于美国全国广播公司星期五引述知情者所报道的ATACMS消息，白宫和五角大楼都拒绝证实。

乌克兰总统泽连斯基星期四（21日）访问华盛顿时，白宫也没宣布任何关于ATACMS的计划。美国防部当天发布的援乌清单只包括防空导弹、反坦克导弹以及与“海马斯”多管火箭炮适配的火箭弹等。

泽连斯基相信美国会继续提供乌克兰要求的大部分武器。他星期五续程抵达加拿大首都渥太华时回答记者道：“我们正在讨论各个类型的武器——远程武器和火炮、155毫米口径的炮弹，还有防空系统……我们在各个层面与美国合作。”

加拿大总理特鲁多同泽连斯基会面时承诺，未来三年再为乌克兰提供6亿5000万加元（6亿5800万新元）的军援

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