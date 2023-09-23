乌克兰攻击俄黑海舰队总部 双方对破坏说法不一　

（基辅／华盛顿综合电）在克里米亚的俄罗斯黑海舰队总部被乌克兰导弹击中。乌克兰军方说，袭击造成包括俄海军高级指挥官在内的数十人伤亡；俄方则说，只有一名军人失踪，但舰队总部的建筑受损，互联网服务也中断。

乌军方通过社交媒体发简报说：“星期五（9月22日）接近中午12时（新加坡时间傍晚5时），乌克兰国防军成功袭击位于俄方占领的塞瓦斯托波尔（Sevastopol）的俄罗斯黑海舰队司令部总部。”简报还说，袭击发生时“俄海军领导层正在开会”，有关细节会尽快公布。

基辅情报局长布达诺夫告诉“美国之音”，这次袭击造成“至少九人”死亡，其中包括将军。他拒绝透露乌军是否使用了西方制造的导弹。

俄国防部说，这次敌方来袭时，防空系统总共击落五枚导弹。俄罗斯扶持的塞瓦斯托波尔市市长拉兹沃扎耶夫后来在社媒上通告，中弹大楼内的火势已受控制，袭击没有造成平民伤亡或民用基础设施受损。

与此同时，克里米亚的俄方领导人阿克肖诺夫的助手说，克里米亚半岛的互联网服务提供商遭受“前所未有的网络攻击”，导致服务中断。

俄军入侵乌克兰后 克里米亚半岛一直是乌方攻击目标

俄罗斯在2014年吞并克里米亚，俄军去年2月入侵乌克兰后，这个半岛一直是乌方的攻击目标。乌军在大约四个月前展开反攻行动后，对克里米亚和黑海目标的袭击力度更大了。乌克兰官员说，乌军袭击失土上的俄军事目标是合法的行动。

乌克兰国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫星期五说，俄罗斯在克里米亚的舰队未来有两个选择，就是自行解除武装，或“像萨拉米香肠一样被削成薄片”。

乌克兰总统顾问波多利亚克也强调，克里米亚“肯定会实现非军事化和解放”。

美国将为乌克兰提供远程陆军战术导弹系统

另一方面，据报道，美国拜登政府已通知乌克兰，将为它提供远程陆军战术导弹系统（ATACMS）。

乌克兰曾多次要求美国提供ATACMS，以破坏俄军在俄控地区的补给路线、空军基地和铁路网络。美国也有国会议员呼吁政府，为乌克兰提供这类包括多种款式、射程从165公里到300公里不等的武器。不过，政府官员担心乌克兰会用这些武器来攻击俄罗斯境内的目标，导致战火外溢。

乌克兰总统泽连斯基9月22日在渥太华国会出席记者会。（法新社）

不过，对于美国全国广播公司星期五引述知情者所报道的ATACMS消息，白宫和五角大楼都拒绝证实。

乌克兰总统泽连斯基星期四（21日）访问华盛顿时，白宫也没宣布任何关于ATACMS的计划。美国防部当天发布的援乌清单只包括防空导弹、反坦克导弹以及与“海马斯”多管火箭炮适配的火箭弹等。

泽连斯基相信美国会继续提供乌克兰要求的大部分武器。他星期五续程抵达加拿大首都渥太华时回答记者道：“我们正在讨论各个类型的武器——远程武器和火炮、155毫米口径的炮弹，还有防空系统……我们在各个层面与美国合作。”

加拿大总理特鲁多同泽连斯基会面时承诺，未来三年再为乌克兰提供6亿5000万加元（6亿5800万新元）的军援。