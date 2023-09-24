担心遭种族清洗 纳卡地区12万名亚美尼亚族拟迁离

（埃里温综合电）阿塞拜疆分裂地区纳戈尔诺—卡拉巴赫（简称纳卡）的领导层说，由于担心遭受种族清洗，当地的12万名亚美尼亚族将迁往亚美尼亚。亚美尼亚总理帕什尼扬也指出，纳卡地区的亚美尼亚族离开的可能性越来越高，而亚美尼亚已准备好接纳他们。

帕什尼扬星期天（9月24日）在全国讲话中表明，亚美尼亚政府将热情欢迎来自纳卡地区的“兄弟姐妹”。他指出：“纳卡地区的亚美尼亚族仍面临种族清洗的危险。近日人道主义物资虽已送到纳卡地区，但这无法改变形势。”

帕什尼扬说：“如果不为纳卡地区的亚美尼亚族创造实质的生活条件、建立防止种族清洗的有效机制，他们把离开家园视为唯一出路的可能性会越来越高。”

他还暗批长期盟友俄罗斯，称亚美尼亚参与的外部安全机制未能保护它的安全和国家利益。亚美尼亚是以俄罗斯为首的集体安全条约组织（CSTO，简称集安组织）成员国之一。

和北约一样，集安组织把对一个成员国的攻击视为对所有成员国的侵犯。然而，正与乌克兰打得不可开交的俄罗斯未在最新纳卡冲突中援助亚美尼亚。

纳卡被国际社会视为阿塞拜疆领土，但此前不受阿塞拜疆控制。9月20日，纳卡当局在阿塞拜疆对它发起军事行动后被迫停火投降，帕什尼扬因未能保护纳卡而面临下台呼声。

纳卡领导人顾问：99.9%人宁愿离开家乡 不想在阿塞拜疆领土上生活

阿塞拜疆政府承诺保障纳卡亚美尼亚族的权利，让纳卡重新融入国家。但纳卡领导人的顾问巴巴扬（David Babayan）接受路透社访问时说：“我们的人民不想在阿塞拜疆领土上生活。99.9%的人宁愿离开家乡。”

纳卡当局在一份声明中说，所有因阿塞拜疆军事行动而无家可归并希望离开纳卡的人，都将由俄罗斯维和人员护送到亚美尼亚。阿塞拜疆政府此前已表明，若他们希望这么做，纳卡的亚美尼亚族可以离开。

若亚美尼亚族大举迁移，这可能改变南高加索地区微妙的权力平衡。俄罗斯、美国、土耳其和伊朗正在这个石油和天然气管道纵横交错的地区争夺影响力。

莫斯科、华盛顿和布鲁塞尔都对纳卡亚美尼亚族的命运表示担忧。美国国务卿布林肯已就此事同亚美尼亚和阿塞拜疆举行紧急会谈。他在社交媒体发文说：“美国将继续坚定不移地支持亚美尼亚以及它的主权和领土完整。”