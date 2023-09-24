俄外长：西方列强介入俄乌战争 等同与俄作战

（纽约综合电）俄罗斯外长拉夫罗夫星期六（9月23日）在联合国大会发言后召开记者会，直指西方列强“实质上”已介入俄乌战争。教宗方济各同一天批评一些国家在玩弄乌克兰，将导致乌克兰人民殉难。

拉夫罗夫指出，西方除了投入巨款和武器支援乌克兰军方，美国和英国还提供情报支援和军事顾问助阵。他说：“他们（西方）实际上是借乌克兰人的手和身躯，和我们直接作战。”

拉夫罗夫强调，乌克兰的领土不可能恢复到开战前那样。至于要如何结束冲突，拉夫罗夫说：“在现在的形势下，如果他们说战场上决定，那好，我们就战场上决定。”

拉夫罗夫重申俄罗斯长期以来的主张，即西方应该对这场战争负责，他也表明联合国要恢复乌克兰粮食出口协议是“不现实”的，不可能落实。

过去几天，联大会议成为俄罗斯与乌克兰和西方盟友互掀骂战的场合。早前乌克兰总统泽连斯基在会上严厉谴责俄罗斯的“罪恶”战争，更要求联合国撤除俄罗斯在联合国安理会的否决权。

教宗批评部分援乌国家出尔反尔

战争引发的关注不止这些，教宗方济各星期六罕见地公开批评一些国家出尔反尔，先是答应向乌克兰提供武器，然后又想着反悔，这是在玩弄乌克兰人民使他们殉难。

教宗曾派出特使分别前往基辅、莫斯科、华盛顿和北京展开斡旋劝说，希望可以及早结束这场战争，但无功而返。方济各星期六访问法国港口城市马赛后，乘专机返程途中回答记者提问时坦言，自己的外交努力没有成果，为此“有些懊恼”。

教宗说，他注意到人们对俄乌战争的关注不只是俄乌的问题，而是关系到军火销售，呼吁各国不要拿乌克兰人的性命开玩笑。

教宗规劝说：“我们不应拿这个民族的殉难当游戏玩。我们必须帮助他们解决问题……我现在看到一些国家在倒退，不愿（向乌克兰）提供武器。这个过程在开始，殉难的一定是乌克兰人，这是很丑陋的行径。”

梵蒂冈发言人布鲁尼之后向媒体澄清，教宗并没有就各国是否应该继续向乌克兰提供武器表明立场。布鲁尼说：“这是对军火工业后果的反思。教宗是说，那些出售武器的人从不为自己的所作所为付出代价，而是让其他人付出代价，比如乌克兰人，他们成了烈士。”

多国面对内部压力 被要求停止或减少援乌

目前，包括美国在内的许多国家面临内部政治压力，要求停止或减少对乌克兰的军事援助。

泽连斯基星期四（21日）呼吁美国国会议员继续支持乌克兰作战，但一些共和党人已质疑国会是否应继续批准更多援乌军备。自战争去年2月爆发至今，美国已经对乌克兰提供超过400亿美元（约546亿新元）的军援。

争取代表共和党竞选总统的佛罗里达州州长德桑蒂斯在美国电台节目中说，他反对乌克兰加入北约，因为这不符合美国的安全利益。“这只会给我们增加更多的义务，这么做，我们能得到什么回报呢？”

德桑蒂斯在节目中重申，除非乌克兰有办法结束战争，否则不应让乌克兰无限度地获得军援。

近期波兰为了保护国内农民的利益，禁止进口乌克兰谷物，导致两国关系紧张。波兰总理莫拉维茨基星期三（20日）更称不再为乌克兰提供武器，虽然波兰政府隔天澄清会按计划完成先前商定的武器交付，但波乌的争端已引起广泛关注。