学债重荷房源短缺 美国年轻人买房难

（华盛顿法新电）今年以来，由于美国联邦储备局激进加息，导致抵押贷款利率近来大幅走高，外加房源短缺、房价高企等因素综合影响，美国的年轻群体正陷入无法购置房产的困境。

今年8月，美国抵押贷款利率创下20多年来的最高水平，30年期固定利率抵押贷款平均利率为7.2%，极大推高了年轻人的购房门槛。

房仲协会：全美仍缺550万套住房

此外，尽管拜登政府一直在努力缩小美国的住房缺口，但据美国全国房地产经纪人协会（NAR）公布的数据，全美房源市场至今仍缺少约550万套住房。

NAR副首席经济师劳兹指出，“美国房源的库存量非常有限，尤其是在可负担的价位上”，库存不足推高房价，外加利率不断走高，导致“千禧一代（出生于1980年代初至1990年代末）在住房市场上遇到了非常大的困难”。

高昂学贷等因素所累 首购族中位年龄延至36岁

在经济增长持续放缓的现况下，美国年轻人还被高昂的学费债务和育儿成本压得喘不过气。

劳兹说，美国年轻人“背负着越来越重的学贷债务”。因此，在经济压力加大、现金流短缺、房价高企等多方因素的综合影响下，美国首次购房者的年龄中位数从40年前的28岁上升至36岁。

劳兹解释称，首次购房者的年龄上升至36岁，意味着年轻人“基本上错过了通过拥有住房积累八年财富的机会”。

房价大涨后，不少年轻人选择租房，进一步推高房租价格，加剧美国通胀压力。

37岁的美籍公民卢曼说：“我们在房租上花了很多钱……今年，我们搬回了妈妈家。”卢曼本想在宾夕法尼亚州购买一个“永久之家”，但鉴于当前的房市走向，她预计自己“在未来一年半内都很难买到房子”。

