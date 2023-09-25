美媒：游乐场变阅兵场 俄罗斯学校日益军事化

（莫斯科讯）美国媒体发现，俄罗斯学校日益军事化，当地学童从七八岁就开始接受基本军事训练，为日后参军作战做准备。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，如今俄罗斯幼儿会穿上军服练习步操，年纪大些的学生则学习挖掘战壕、投掷手榴弹与实弹射击。全国各地的学校都在颂扬参军、组建青少年“志愿兵团”；学校课程内容也修订，强调保卫祖国。

报道称，自俄军入侵乌克兰以来，俄罗斯的公立学校就加速军事化，推动这一趋势的不是自发的爱国热情，而是莫斯科政府。

俄罗斯教育部长克拉夫佐夫最近透露，中小学和大学共设立了大约1万个“军事爱国”俱乐部，有25万人参与这些俱乐部的工作。

这些俱乐部和学校课程修订是俄罗斯政府为培养下一代军人而采取的步骤之一。如今，俄罗斯学校必须给学生上有关军事与爱国价值观的课程，历史课也着重介绍俄罗斯的军事成就。

俄“祖国安全与国防基础课”明年正式推行 改写现代史教材

今年8月，俄总统普京签署法令，强制学校开设新的“祖国安全与国防基础课”。据俄罗斯独立媒体“重要新闻”（Important Stories）报道，新课程今年试行，明年正式推行，旨在向学生灌输“对军装审美、军事仪式和战斗传统的理解与接受”。

俄教育部配合新课程推出了一系列活动，包括参观军事单位、军事比赛，参加与在役和退伍军人的见面会、无人机课程等。当局还安排经验丰富的军官或教官，教导高中生实弹射击。

当局也改写了现代史教材。《俄罗斯历史》课本如今以克里米亚大桥为封面，并新增了介绍乌克兰近代史的章节。这些新章节标题是“篡改史实”“纳粹主义复活”“乌克兰的新纳粹主义”等。俄罗斯总统普京一再称挥军入乌是“特别任务”，为的是保护当地的俄语族群免遭“新纳粹”灭绝。

其中一个章节对乌克兰作出虚假指控，指它“公然宣称想获得核武器”，并声称俄罗斯遭到前所未见的制裁，是因为西方千方百计要拖垮俄国经济。CNN认为，新课本看来意在激起俄罗斯新一代的历史冤仇，让他们觉得国家正面临一场存亡之战。

CNN广泛综合了俄境内媒体和社交媒体的报道内容后，发现俄国小至七八岁的孩子正在接受基本军事训练。例如今年7月，别尔哥罗德州的儿童就接受了包括使用自动武器、组装机关枪和穿越障碍等军事训练。

俄学生被要求为俄乌战争作出实质贡献

俄国学生也被要求为在乌克兰的战争作出实质贡献，例如为军人缝制裤子、帽子、“好运”护身符等；技术学校的学生还为军队制作便携炉灶和战壕蜡烛。小至五岁的孩子给军人写信打气。

青少年受鼓励参与青年军事运动会。俄国防部说，这是为了“培养同志之间互助互爱的意识、高尚的道德和心理素质，并为年轻一代加入俄联邦武装部队服役做好准备”。

一些教师因对学校军事化不满丢工作

据报道，一些教师因为对学校军事化不满而丢了工作，但人数有多少不明。家长对孩子接受军事化教育的真实看法也很难得知。不过，如果当地的民意调查可信的话，多数家长支持这场军事爱国主义运动。

当地社交媒体上的评论显示，许多俄罗斯人认为国家正被敌对势力包围和排挤，而它唯一的选择就是自卫。这正是俄国政府不断强调的信息。