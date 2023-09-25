俄罗斯成功规避G7制裁 今年石油收入增加

（伦敦综合电）俄罗斯已能规避七国集团施加的石油出口制裁，估计俄罗斯今年的石油收入仍然可观。西方要通过油价上限扼制俄罗斯石油收入，这一盘算现在恐怕是落空了。

《金融时报》分析大宗商品追踪公司Kpler的航运和保险公司记录后发现，俄罗斯8月份海运原油有近四分三没有西方业者承保，高于今年春天的50％比率。这意味俄罗斯如今更能规避油价上限措施，并以更接近国际市场的价格出售更多石油。

报道说，这一转变对西方限制俄石油收入的努力是重大的打击。克里姆林宫的预算中，最大一部分来自石油收入。

去年12月，七国集团（G7）、欧盟和澳大利亚对俄海运原油价格设定了每桶60美元的上限，为的是要削弱俄罗斯为乌克兰战争提供资金的能力。G7在俄油价低于每桶60美元时，才会允许西方业者为俄石油提供运输或保险等服务。一开始，俄罗斯为了快点把石油卖出，以及要将大量石油从欧洲市场转向亚洲的新客户，不惜大幅度把油价压低至每桶40美元。

过去俄罗斯把石油推向国际市场时，非常依赖西方的保险与运输服务；G7原以为莫斯科别无选择，只能遵守原油价格上限，没想到最终仍是失算。

《金融时报》说，俄罗斯已经建立起自己的油槽船“黑暗舰队”，能在不依赖西方保险或其他服务的情况下继续售油。随着全球对石油需求殷切，俄罗斯从7月起卖出的石油每桶价格已经超过60美元。

现在原油价格已经升至接近每桶100美元的价位，毫无疑问的，克里姆林宫的石油收入也将水涨船高。

基辅经济学院估计，自今年7月以来，原油价格稳步上涨，加上俄罗斯成功缩减俄原油折扣幅度，意味着2023年的俄罗斯原油收入，可能比原来应有的水平高出至少150亿美元（约205亿新元）。

经济师：西方或已没办法限制俄售油

基辅经济学院经济师希尔根斯托克认为，就当前的情况来看，西方或许已经没有办法限制俄罗斯售油了。他说：“俄罗斯石油运输方式出现的这些变化，西方未来可能很难切实执行价格上限。更令人遗憾的是，之前当我们拥有更大影响力时，我们却没有当机立断，采取更多措施来切实执行它。”

另据彭博社报道，俄罗斯政府预计来自石油和天然气的收入将激增，并在未来三年使国家财富基金增加四成。

俄罗斯是全球第三大原油生产国，原油产量占全球总产量的12％以上。俄罗斯在2022年每天出口800万桶石油，是世界第四大石油出口国。

俄罗斯上星期四（9月21日）宣布，暂时限制汽油和柴油出口，以免国内市场供应短缺，引发市场担心莫斯科试图扰乱石油市场。在此之前，俄罗斯总统普京曾经控制天然气出口，引发去年的能源危机。