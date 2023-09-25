美国太空舱带回史上最大块小行星岩石样本

（华盛顿综合电）美国宇航局的太空舱成功带着史上最大的小行星岩石样本返回地球。这也是美国首个小行星样本返回任务，返回的岩石、尘埃等样本有助于科学家了解行星形成及地球生命起源。

美国国家航空航天局（NASA，简称宇航局）2016年发射升空的无人探测器“奥西里斯-REx”（OSIRIS-REx），在2020年从小行星贝努（Bennu）表面采集重约250克岩石样本。

这是返回地球进行分析的第三个小行星样本，也是迄今为止最大的一个。之前两个由日本于2010年和2020年采集。

有助人类了解太阳系及行星起源

科学家对这次采集到的样本寄予厚望，认为这有助于人类了解太阳系的形成，以及地球如何变得适合居住。由于贝努目前的化学和矿物学自约45亿年前形成以来几乎没有变化，因此它拥有关于地球等岩石行星起源和发展的宝贵线索。

据宇航局介绍，美国东岸时间星期天（9月24日）上午6时42分，奥西里斯-REx从距离地球表面约10万公里的高空释放了装有小行星贝努岩石样本的太空舱。在飞行约四小时后，太空舱进入美国加利福尼亚州海岸附近的大气层继续飞行。

10时52分，太空舱在降落伞帮助下降落在犹他州盐湖城附近的美国国防部试飞训练区预定区域内。随后，任务团队把太空舱运至临时洁净室。岩石样本隔天被送至位于得克萨斯州休斯敦市的约翰逊航天中心进行科学分析。

宇航局局长纳尔逊说，贝努小行星的岩石样本“将让科学家们对太阳系的起源有非比寻常的了解”。

宇航局科学家西门指出，这次带回地球的样本具有历史意义，因为“这是自阿波罗（Apollo ）任务带回月球岩石以来，我们带回地球的最大样本”。

无人探测器已前往探索另一小行星

贝努距离地球约3.34亿公里，是一颗钻石形的含碳小行星，平均直径490公尺，意味着其宽度大于帝国大厦的高度。宇航局科学家曾预测，贝努可能在2182年撞上地球，概率是百分之0.037。

奥西里斯-REx在地球大气层上方释放样本舱后，已经点燃发动机离开地球轨道，前往探索另一颗小行星。