北约设国防初创基金 强化技术优势以避开中国投资

（布鲁塞尔综合电）以美国为首的北约设立了一个10亿欧元（约14亿5000万新元）的北约创新基金，为国防初创企业注入资金，加强北约的技术优势，以共同抵御来自中国的竞争。

北约助理秘书长范维尔接受《金融时报》采访时说，精深科技（deep tech）领域缺乏风险投资（venture capital），欧洲的情况尤其如此。“我们因此希望为这些公司提供更多资金，免得他们不得不转向中国投资者。”

北约指出，创新基金是个多国组成的风险投资集团。范维尔透露，已有23个成员国选择加入，就连正在申请加入北约的瑞典也有意成为基金的一员。

重点放在人工智能、太空和生物技术等领域

北约创新基金的总部设在荷兰，刚在去年启动，目的是要填补欧洲技术公司的资金缺口，并将重点放在人工智能、太空和生物技术等领域。不过，基金已排除投资生产进攻性武器的初创公司，或拥有此类公司的风险投资集团的可能性。

北约创新基金在短时间内，已组成一支专业的投资团队来引领机构的运营。

基金主席、欧洲风险投资基金Lakestar的创始人霍梅尔斯（Klaus Hommels）说，北约创新基金招募人手，比预期来得容易。“这是最令我惊讶的地方，可见基金的宗旨和使命可吸引许多人。在五六年前，情况不会是这样的。”

分析：风投者向来回避国防技术领域 但因俄乌战争而改变

分析说，俄乌战争改变了人们的看法，风险投资者现在已把注意力放在国防技术这个他们之前一直回避的领域，这也使得筹集资金变得更容易。比如欧洲国防技术初创公司Helsing本月初就筹得2亿多欧元，用在开发军事软件。

现阶段，美国决定暂时不加入。北约创新基金副主席、麻省理工学院教授默里说，五角大楼正在观察基金的发展，以后可能会加入。

中国对敏感技术的发展日益引起西方关注。上个月，美国总统拜登更宣布禁止美国的企业与个人投资中国的一些关键科技行业。