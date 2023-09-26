近2万人逃离 亚美尼亚总理指纳卡地区遭“种族清洗”

（埃里温综合电）亚美尼亚总理帕什尼扬指阿塞拜疆纳戈尔诺—卡拉巴赫的亚美尼亚族正遭“种族清洗”。美国则呼吁阿塞拜疆保护当地平民，并允许救援物资进入。

亚美尼亚总理吁美采具体措施防局势升级

帕什尼扬星期一（9月25日）会见到访的美国国际开发署署长鲍尔和美国国务院负责欧洲与欧亚事务的代理助理国务卿尤里·金。帕什尼扬告诉他们：“我们地区的局势和紧张情绪在继续加剧，现在采取具体措施非常重要，以防止局势升级，引发更大问题。”

阿塞拜疆上周对纳戈尔诺—卡拉巴赫（简称纳卡）采取军事行动，纳卡分裂分子过后同意停火投降，阿塞拜疆宣布恢复对纳卡的主权。阿塞拜疆政府承诺保护亚美尼亚族的权益，但当地人害怕受到种族清洗，纷纷逃离家园。

亚美尼亚政府星期二（26日）说，从纳卡地区进入亚美尼亚的人数已达1万9000人。这相当于纳卡12万亚美尼亚族居民的逾15%。

在出逃人群抢购燃油之际，纳卡一座油库星期一发生爆炸，造成至少20人死亡，290人受伤。

拜登称将做出回应 亚美尼亚疏远俄罗斯改投西方

鲍尔呼吁阿塞拜疆遵守停火协议，采取具体措施保护纳卡平民的权益，同时完全开放连接纳卡与亚美尼亚的拉钦走廊，让援助物资与国际观察团进入。她也向帕什尼扬转交美国总统拜登的支持信，信中指阿塞拜疆诉诸武力是不可接受的，美国将做出适当回应。

亚美尼亚正疏远长期盟友俄罗斯，改而向西方靠拢。帕什尼扬指莫斯科未在最新的纳卡冲突中援助亚美尼亚；莫斯科则指帕什尼扬政府刻意破坏两国关系，使亚美尼亚受制于西方地缘政治游戏，并警告这是一个巨大错误。

有分析认为，阿塞拜疆迅速收复纳卡表明，在当地驻扎维安部队的俄罗斯受乌克兰战争牵制，已没有资源来左右高加索地区局势。