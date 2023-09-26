俄发布黑海舰队司令开会视频 拟证明未死于乌空袭

（基辅／莫斯科综合电）俄罗斯国防部发布俄黑海舰队司令通过视讯出席会议的视频和照片，试图证明黑海舰队军官并未在上周乌克兰发动的导弹袭击中被炸死。
乌克兰特种部队星期一（9月25日）在通讯应用Telegram发消息说：“黑海舰队总部遭到袭击后，包括俄舰队司令在内的34名军官死亡。另有105名占领军受伤。总部大楼无法修复。”
俄国防部并未应路透社的要求，证实或否认黑海舰队司令维克托·索科洛夫（Viktor Sokolov）死于乌军空袭的报道。索科洛夫为俄海军最高领导层的军官之一。
俄国防部后来于星期二（26日）通过国营电视台发布视频，显示索科洛夫身着军装，视讯连线参加俄防长绍伊古主持的军方要员会议。国防部在发布视频前的声明中没有提及索科洛夫，只说会议是于26日举行。在约八分钟的视频中，索科洛夫多次出现，但未发言。
视频发布前不久，克里姆林宫发言人在回答记者问题时说，无信息可提供，让记者去询问国防部。
乌军22日空袭位于塞瓦斯托波尔市（Sevastopol）的俄舰队总部，现场冒出浓浓黑烟。俄罗斯国防部起初声称空袭致一人死亡，后改口说有一名军人失联。
乌克兰特种部队没有说明它如何得知袭击所导致的兵员伤亡数目。
乌克兰最近加大了对黑海和克里米亚半岛的攻击力度，除了出动无人机外，也开始使用导弹。基辅说，摧毁俄黑海舰队将大大加快战争的结束。
俄方任命的塞瓦斯托波尔市长拉兹沃扎耶夫星期一召开会议，以制定更好的防御和攻击预警系统，这可能表明了乌军的袭击有多严重。他说：“我们面临着无人机的攻击……必须为这种威胁做好准备。”