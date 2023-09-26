俄发布黑海舰队司令开会视频 拟证明未死于乌空袭

（基辅／莫斯科综合电）俄罗斯国防部发布俄黑海舰队司令通过视讯出席会议的视频和照片，试图证明黑海舰队军官并未在上周乌克兰发动的导弹袭击中被炸死。

乌克兰特种部队星期一（9月25日）在通讯应用Telegram发消息说：“黑海舰队总部遭到袭击后，包括俄舰队司令在内的34名军官死亡。另有105名占领军受伤。总部大楼无法修复。”

俄国防部并未应路透社的要求，证实或否认黑海舰队司令维克托·索科洛夫（Viktor Sokolov）死于乌军空袭的报道。索科洛夫为俄海军最高领导层的军官之一。

俄国防部后来于星期二（26日）通过国营电视台发布视频，显示索科洛夫身着军装，视讯连线参加俄防长绍伊古主持的军方要员会议。国防部在发布视频前的声明中没有提及索科洛夫，只说会议是于26日举行。在约八分钟的视频中，索科洛夫多次出现，但未发言。

视频发布前不久，克里姆林宫发言人在回答记者问题时说，无信息可提供，让记者去询问国防部。

美国商业卫星公司“星球实验室”9月22日的卫星图像显示，导弹击中位于克里米亚半岛塞瓦斯托波尔港的俄罗斯黑海舰队总部后，引发大火。现场冒出滚滚浓烟。（法新社）

乌军22日空袭位于塞瓦斯托波尔市（Sevastopol）的俄舰队总部，现场冒出浓浓黑烟。俄罗斯国防部起初声称空袭致一人死亡，后改口说有一名军人失联。

乌克兰特种部队没有说明它如何得知袭击所导致的兵员伤亡数目。

乌克兰最近加大了对黑海和克里米亚半岛的攻击力度，除了出动无人机外，也开始使用导弹。基辅说，摧毁俄黑海舰队将大大加快战争的结束。

俄方任命的塞瓦斯托波尔市长拉兹沃扎耶夫星期一召开会议，以制定更好的防御和攻击预警系统，这可能表明了乌军的袭击有多严重。他说：“我们面临着无人机的攻击……必须为这种威胁做好准备。”