俄罗斯考虑禁止日本海鲜进口

（莫斯科／东京综合电）俄罗斯可能会随中国之后，禁止日本的海鲜进口。

俄罗斯联邦兽医和植物检疫监督局星期二（9月26日）发表声明说，日本上个月开始将福岛核电站处理水排海后，水产可能受到辐射污染，莫斯科考虑随一些国家之后，禁止日本海产进口，并会在“与日方协商后做出最终决定”。

声明也说，俄方已与中国同行讨论日本食品出口问题。俄罗斯是中国主要海产品的供应国之一，并正在寻求增加其市场份额。

今年到目前为止，俄罗斯已进口118公吨日本海鲜。监督局说，它已致函日本，称有必要在10月1日之前举行会谈，并要求日本在10月16日之前提供出口海产放射性物质检测的信息，包括氚（tritium）的检测。

日内阁秘书长：要求俄根据科学证据采取行动

日本内阁秘书长松野博一星期三（27日）说，日本将仔细审查俄方声明。

日本再三指出，核电站的废水经过处理、去除了氚以外大多数放射性元素后，是安全的。氚是一种很难从水中分离的放射性核素，所以日本在把处理水排海前，会先稀释至国际标准接受的水平。

松野在新闻发布会上说：“我们强烈要求俄罗斯根据科学证据采取行动。”他补充道，俄罗斯是国际原子能机构（IAEA）福岛专家组的成员，而专家组于7月批准福岛核电站排水入海。

据俄渔业机构数据，俄去年出口了230万公吨、价值约61亿美元（约83.45亿新元）的海产，约为其总捕捞量的一半，中国、韩国和日本是最大的进口国。

日本福岛第一核电站排水入海的计划面对境内外人士的非议。日本执政联盟成员公明党的党魁山口那津男原定上个月下旬访问中国，最后也因日本排放福岛核处理水引起中国不满而被迫延期。

山口那津男星期二在东京办公室接受彭博新闻社采访时说，他将力争安排在今年内访华，改善两国关系。今年是中日和平友好条约签署45周年。

对于中国停止进口日本水产，山口认为应尽快解决问题，并呼吁日本政府寻找处理纠纷的方法。