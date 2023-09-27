报告：因战争遭受制裁 俄扩大使用人民币结算

（伦敦路透电）俄罗斯因入侵乌克兰而遭遇一系列制裁后，以人民币计价结算的俄罗斯进口商品所占份额从2021年的3%飙升至2022年的20%。

欧洲复兴开发银行星期三（9月27日）发表的报告说，这一大幅增长意味着俄罗斯减少使用美元和欧元，美元和欧元交易同期从80%下降至67%。

经济师在分析了与7万多家公司相关的超过1200万条进口记录后说，到2022年底，以人民币计价的中国进口商品占63%，高于一年前的近四分之一；人民币已“取代美元和俄罗斯卢布，成为首选货币”。

至于没有实施经济制裁但与中国人民银行持有货币互换额度的第三国，例如蒙古和塔吉克斯坦，使用人民币与俄罗斯进行贸易的情况也有所增加。这些互换额度“使出口商更容易使用从俄进口商等机构收到的人民币”。

经济制裁久了或降低美元作为工具货币吸引力

报告说，总体而言，经济制裁可能预示着人们逐渐放弃使用美元。“美元的主导地位使国际制裁更加有效，因为从事国际贸易的公司绝大多数要求通过美国银行系统清算付款。但与此同时，经济制裁久了可能会降低美元作为工具货币的吸引力，从而降低其主导地位。”

官方数据显示，今年3月，人民币成为中国跨境交易中使用最广泛的货币，首次超过美元。但根据国际支付系统SWIFT的数据，人民币作为全球支付货币的份额仍然很小，只占2.5%，而美元为39.4%，欧元为35.8%。