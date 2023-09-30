普京委任退役军人 领导俄民兵在乌战事

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京任命瓦格纳前高级指挥官安德烈·特罗舍夫，领导俄罗斯民兵在乌克兰的战斗。这是俄雇佣兵组织瓦格纳领袖普里戈任死后一个月，克里姆林宫开始对民兵进行改组及赋予新使命的迹象。

《金融时报》报道，克里姆林宫星期五（9月29日）宣布，普京召集特罗舍夫（Andrei Troshev）参加一次会议，指派他在乌克兰和其他地方领导能够完成各种战斗任务的志愿部队。

普京发言人佩斯科夫对记者说，这是一次“例行会议”，特罗舍夫现在“为国防部工作”，但没有进一步说明。

特罗舍夫外号“灰发”，近10年来一直是瓦格纳的高级指挥官之一。据知，特罗舍夫是瓦格纳的创始成员之一，是俄军退役上校，曾参加过阿富汗和车臣战争。在普里戈任发动兵变期间，特罗舍夫与他发生争执。

普里戈任率领瓦格纳集团在6月24日发动兵变，但兵变在一天内草草结束。经过白罗斯总统卢卡申科的斡旋，克宫与普里戈任达成协议，让普里戈任及瓦格纳士兵前往白罗斯。不过，普里戈任和多名瓦格纳要员在8月23日的飞机失事中罹难，瓦格纳一时之间群龙无首。

兵变失败后，俄军方开始接管瓦格纳在乌克兰的行动，以及瓦格纳在利比亚、马里和中非共和国等非洲国家的雇佣军活动。俄罗斯副国防部长叶夫库罗夫当时罕见地访问与俄罗斯关系密切的几个非洲国家，并告诉这些国家的领导人俄军将取代瓦格纳。

普京准备对乌克兰打长久战

普京除了改组民兵，也继续征兵，准备对乌克兰打长久战。

路透社报道，俄罗斯政府网站星期五发布一份文件，指普京已签署一项政令进行秋季例行征兵，将征召13万名俄罗斯公民从军。

根据这项政令，俄国所有18岁至27岁的男性一律须服一年兵役，或在受高等教育时接受同等训练。

此前普京今年3月签署政令展开春季征兵，征召14万7000人。普京本月说，正在为乌克兰的长期战争做好准备。

去年，俄罗斯宣布要把军队人数增加30％以上，达到150万人。俄军在乌克兰面对乌军的顽强抵抗，两军陷入苦战多时。乌克兰方面表示会作战到底，直到最后一名俄罗斯士兵被赶出乌克兰领土为止。西方盟友也持续为乌克兰提供军援。

另外，普京星期六（30日）凌晨发布视频演讲，称乌克兰四区并入俄罗斯版图后，本月的地方选举结果显示，俄占领地区的乌克兰人民表明要成为俄罗斯的一分子。

普京去年9月30日宣布把乌克兰东部和南部的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松与扎波罗热四区纳入俄国版图，到星期六正好是一年。不过，俄军并没有完全控制这四个地区。普京在演讲中称，这次如同一年前历史性的公投一样，人们再次表达并确认了与俄罗斯同为一方的意愿。