苹果即将推出修复方案 解决iPhone 15过热问题

（洛杉矶综合电）美国苹果公司最新发布的旗舰手机iPhone 15系列存在手机过热问题。苹果公司称，手机过热是新机软件和功能在启用时过度操劳所致，公司即将推出修复程序解决这一问题。

数百名苹果用户日前在社交媒体和向苹果支持部门抱怨，他们使用新购的iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max时遇上机身过热问题。一些用户还发布照片，展示iPhone温度计读数，显示手机温度超出38摄氏度。

苹果公司星期六（9月30日）发声明说，由于新系统iOS 17软件中的错误，以及一些第三方应用程序使系统超载，手机在最初几天或为了进行设置和恢复用户数据而超时工作，继而出现过热问题。

苹果公司表明，将通过iOS 17软件更新来解决过热问题，但未公布具体的更新日期。据悉，苹果公司上周刚向应用开发者发布了iOS 17.1的首个测试版，预计这一版本将在10月晚些时候发布。

苹果公司否认发热问题与新手机的硬件有关，称即将推出的软件修复不会涉及降低最新型号处理器的速度。“过热问题不会带来安全或伤害风险，也不会影响手机的长期性能。”

iPhone 15 Pro和Pro Max搭配了能让手机变得更轻、更坚固的钛金属边框，还具有增强图形组件以改善游戏性能的A17 Pro芯片。 一些研究员认为，可能是这些硬件变化，导致手机出现过热问题。