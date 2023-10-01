马尔代夫新总统穆伊祖亲华 上台后或要求印度军队撤离

（马累／布拉迪斯拉瓦综合电）印度洋岛国马尔代夫举行总统选举，亲北京的现任马累市长穆伊祖获胜，当选新任总统。

在星期六（9月30日）举行的总统选举第二轮投票中，现年45岁的穆伊祖得票54.06%，寻求连任的现任总统萨利赫在午夜之前承认败选，在社交媒体发文祝贺穆伊祖。

萨利赫五年前就任总统后，改变前总统亚明的亲华立场，与印度重修旧好。这个外交方针料将随着穆伊祖上台执政而出现调整。

穆伊祖是在亚明的支持下竞选总统，他曾在亚明执政时期担任住房和环境部长，并通过中国的“一带一路”倡议获得资助，推动基础设施建设。

支持穆伊祖的政党联盟反对印度在马尔代夫驻军，在竞选期间承诺一旦上台执政，将要求驻扎当地的印度军队和多架印度巡逻机撤离。

马尔代夫位于连接中东到亚洲的重要海上交通要道上，对中国和印度而言，获得马尔代夫的支持，意味着在印度洋地区占有战略优势。印度是“四方安全对话”机制（QUAD）成员之一，这个联盟还包括美国、澳大利亚和日本，旨在抑制中国在印太地区扩张势力。

斯洛伐克选举赢家希望与俄罗斯改善关系

中欧国家斯洛伐克星期六举行议会选举，前总理菲佐领导的民粹主义政党是最大赢家，但仍须要拉拢盟党组建新政府。

斯洛伐克前总理菲佐（左二）领导的民粹主义政党在星期六的议会选举中成为最大赢家。图为菲佐和党员在首都布拉迪斯拉发的党总部庆祝胜利。（法新社）

在统计98%选区的选票过后，菲佐的社会民主—方向党以得票23.37%领先，进步斯洛伐克党以16.86%居次，排第三的声音——社会民主党得票15.03%，料成为菲佐的拉拢对象。

现年59岁的菲佐反对斯洛伐克军援乌克兰，并希望与俄罗斯改善关系。分析员预测，菲佐政府将彻底改变斯洛伐克的外交方针，变得与匈牙利总理欧尔班的路线相近。欧尔班在欧盟内部被视为麻烦制造者，频频阻碍欧盟和北约援助乌克兰。