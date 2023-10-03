研究：印度2050年老年人口将翻倍

（新加坡讯）联合国人口基金预测，到2050年，印度的老年人口将增长一倍，超过该国的儿童数量。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）星期天（10月1日）报道，联合国人口基金（UNFPA）发布的一份报告指出，到2050年，印度60岁及以上人口将从2022年的1亿4900万增加到2050年的3亿4700万。

到2046年，印度老年人的数量将超过0岁至14岁儿童的数量，15岁至59岁人口将有所减少。

老年人口将猛增134% 五人中就有一位老人

印度是全球人口第一大国，目前年轻人口数量最多，其中35岁以下占65%。然而，报告指出，2022年到2050年间，印度的老年人口将猛增134%，80岁及以上的高龄老年人口将增长279%。也就是说，到2050年，印度每五个人中就有一位老人。

女性寿命通常高于男性，因此印度老年人口的增长，意味着老年丧偶妇女数量也会随之增多。报告建议，政府政策要格外关注高龄妇女，尤其是农村地区的老年妇女的需求。

根据2018年的相关研究，印度农村老人的劳动参与率高于城市，但在60岁及以上群体中，只有22%的女性有工作。

联合国人口基金指出，在缺乏劳动收入的情况下，印度农村的高龄妇女往往孤立无援、行动不便，而且缺少医疗保障，疾病发病率更高，因此受老龄化问题影响更大。