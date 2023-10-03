俄防长：无计划额外征兵赴乌作战

（莫斯科路透电）俄罗斯国防部长绍伊古说，俄军暂无计划额外征兵到乌克兰作战，因为今年内已有33万5000人报名参军。

俄国家电视台星期二（10月3日）播放画面显示绍伊古对高级将领们说，俄武装部队“拥有所需的军事人员来执行特别军事行动”，“没计划额外征兵”。

绍伊古透露，开年至今已有超过33万5000人以合同兵或志愿军的形式参军，单在9月份就有5万多人签订服役合同。这些数据显示俄军方在招募新兵以及吸收瓦格纳雇佣兵加入方面，取得显著进展。

俄罗斯去年2月挥军入侵乌克兰，但过去一年战事胶着，前线几乎没有移动。俄方估计这会是一场旷日持久的战争，下令增兵和加快武器生产。

俄总统普京去年9月宣布征召30万预备役人员，数十万青年因不愿上战场而逃离俄罗斯。普京后来多次重申没有必要再次动员新兵，一些俄官员也说发出动员令是错误的，因为这导致很多青年出逃。

俄乌战争的未来走向变幻莫测，乌军去年成功从俄军手中收复失地，但今年战况却有变。根据哈佛大学贝尔弗中心的记录，在截至9月26日的一个月内，俄军占领了80平方公里的乌克兰领土，而乌军从俄军手中收复了41平方公里的失土。

刚卸任的美军参谋长联席会议主席米利今年7月曾说，乌军的反攻战斗将会是漫长、艰难和血腥的，因为俄罗斯有20多万军人在乌克兰境内。

自俄乌战争爆发以来，美国已向乌克兰提供总值约760亿美元（约1045亿新元）的军事、人道和财务援助。普京如今期盼西方国家对援乌产生疲惫感。

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期一（2日）说：“我们之前已多次说过，根据我们的预测，多国包括美国将会对资助基辅政权越来越厌倦，而这将导致其统治集团分裂和矛盾加剧。”