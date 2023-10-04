得奖名单提前外泄 三科学家分享诺贝尔化学奖

（斯德哥尔摩综合电）三位科学家因在开发用于照亮平面屏幕和LED灯的量子点方面做出贡献，分享2023年度诺贝尔化学奖。

不过，得奖名单在正式发布前数小时就外泄，瑞典皇家科学院为此致歉。

三位得奖的科学家分别是：在法国出生的巴文迪（Moungi Bawendi，62岁）、美国的布鲁斯（Louis Brus，80岁）和俄罗斯出生的叶基莫夫（Alexei Ekimov，78岁）。

三人都定居美国。巴文迪是麻省理工学院教授；布鲁斯是哥伦比亚大学教授；叶基莫夫曾任美国纳米结晶技术公司（Nanocrystals Technology Inc）首席科学家。

他们将分享1100万瑞典克朗（约137万新元）奖金。

瑞典皇家科学院星期三（10月4日）宣布得奖名单时说，颁奖给这三位科学家是为了表彰他们“发现和合成”量子点（quantum dots）。这是非常微小的纳米粒子，它们的尺寸决定了它们的特性。“这些纳米技术最小的成分现在可以点亮从电视到LED灯，还可以引导外科医生切除肿瘤组织等。”

诺贝尔奖泄密情况少见 正调查新闻稿提前发布原因

瑞典皇家科学院召开记者会公布得奖者之前数小时，瑞典媒体就收到内附得奖名单的电邮。皇家科学院秘书长埃勒格伦在记者会上受询时说，他们还在调查新闻稿提前发布的原因。“我们对发生这种事深感遗憾。重要的是，这并没有对颁发奖项构成任何影响。”

不过，巴文迪告诉记者，在接到诺贝尔委员会的电话之前，他完全不知道自己得奖。巴文迪在记者会上接获通知电话时说：“我不知道，我被瑞典科学院吵醒了。我睡得很熟。”

巴文迪形容自己的感受是“非常惊讶。昏昏欲睡、震惊。意外且非常荣幸”。

诺贝尔奖泄密的情况很少见，各个颁奖学院都竭尽全力对获奖者的名字保密，直到正式宣布为止。

化学奖是诺贝尔季公布的第三个奖项，过去两天已经公布了医学奖和物理学奖得主。备受瞩目的文学奖和和平奖得主将分别在星期四（5日）和星期五（6日）揭晓。经济学奖得主则定下星期一（9日）揭晓。