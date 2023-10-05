美商务部：华为晶片技术令人不安 需有更多工具加强管制

（华盛顿综合电）美国商务部长雷蒙多说，有关中国华为公司在晶片技术上取得突破的报道“令人非常不安”，她强调商务部需要更多工具来实施出口管制。

雷蒙多星期三（10月4日）在参议院商务委员会听证会上说：“我们需要不同的工具。我们需要额外的执法资源。”

雷蒙多提及美国两党参议员联合提出的一项《限制法案》，以扩大商务部的权力，令其得以审查和阻止构成国家安全风险的信息和技术交易。她也提到民主党参议员坎特韦尔（Maria Cantwell）提出的减轻技术供应链风险的替代框架。

商务部正对搭载先进7纳米晶片（又称芯片）的华为智能手机展开调查，但雷蒙多拒绝透露相关进展。

今年早些时候，美国希捷科技因违反出口管制条例向华为销售硬盘，而与商务部达成史上单笔处罚金额最大的和解协议，雷蒙多说，她对此感到自豪。“我们需要能多强硬就多强硬，但我们也需要更多资源。”

雷蒙多9月在国会听证会上说，她对华为在她8月底访华期间发布新机的做法感到“不安”，但没有证据表明中国可以“量产”这款新机中搭载的先进晶片。

雷蒙多也在听证会上提到中国短视频应用TikTok。她说：“显然，TikTok构成了国家安全风险，但我们需要一个全面的计划。”

她说，商务部需要国会提供新的法律工具，“对这些构成国家安全风险的联网应用采取全面的方法”。

今年3月，美国联邦调查局（FBI）称，中国政府可以通过TikTok掌控数百万美国用户的数据，还说TikTok存在安全问题。TikTok说，它已花费超过15亿美元（约20.6亿新元）加强数据安全，并否认涉及间谍指控。