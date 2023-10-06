普京：俄罗斯可能撤销条约恢复核试验

（莫斯科综合电）俄罗斯总统普京说，俄罗斯可能恢复核试验，以及可能撤销禁止核试验条约。普京的核武威吓必加剧全球对核武竞赛可能升级的担忧。

普京星期四（10月5日）在黑海度假胜地索契出席俄罗斯智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会时还透露，俄罗斯已成功测试了海燕（Burevestnik）核动力巡航导弹，但没有说明时间。海燕可携带核弹头，射程长达2万公里，在俄罗斯任何地点发射，都能打击美国境内目标。

普京也说，俄罗斯完成了新一代萨尔马特（Sarmat）洲际弹道导弹的研制工作，接下来就可量产这类能够携带10枚或更多核弹头的导弹。

不过，普京说，俄罗斯没有受到核威胁，没有必要改变俄罗斯早年制定的动用核武方针。“我们需要改变这一点吗？一切都可以改变，但我认为没有必要……我认为任何头脑健全、记忆清晰的人都不会想到对俄罗斯使用核武器。”

他透露，自己听到俄罗斯国内强硬派建议开始核试验，以向西方敌人发出强有力的信息。这些强硬派此前纷纷呼吁普京通过核试验，让西方知道俄罗斯对他们持续支持乌克兰和不愿意谈判的态度失去耐性。

强硬派的俄罗斯政治学者卡拉加诺夫星期四就在大会上向普京提问，他希望俄国采取更强硬核立场，问普京是否应该降低核门槛，让西方国家清醒过来。

普京指出，美国签署了《全面禁止核试验条约》，但美国国会至今尚未批准该条约，而俄罗斯已经签署并批准了条约。普京答说：“我仍未确定是否真的需要进行核试验，但从理论上讲，我们有可能采取与美国相同的做法……理论上，国会可以撤回批准。”

克里姆林宫发言人佩斯科夫星期五对记者解释说，撤销俄罗斯对《全面禁止核试验条约》的批准，目的是使俄国与美国处于平等地位，而不是表明有意恢复核试验。

佩斯科夫说：“（普京）总统的意思是什么？他的意思是须要平衡真实情况。很久以前，我们签署并批准了，但美国没有批准。为了使两国处在同一状态，总统提出撤销批准的可能性。（国会议长）沃洛金已经准备这样做。这并不意味我们要进行核试验。”

联合国大会1996年9月10日通过《全面禁止核试验条约》。从1945年到1996年，全球核国家共进行2000多次核试验，其中美国1032次，原苏联715次。

普京已在今年2月宣布暂停履行《新削减战略武器条约》（New START），美国之后在3月底宣布停止与俄罗斯互通核武器数据，裁减核弹自此陷入僵局。New START是美俄最后一项军控条约。在当前西方与俄罗斯关系紧张恶劣之际，俄罗斯恢复核试验将加剧紧张局势。

普京称俄罗斯已克服西方霸权制裁

俄罗斯因为侵略乌克兰被西方强力制裁并日益孤立，普京星期四指责西方国家试图竖立新铁幕，把俄罗斯与欧洲隔开来，“我们没有关上大门，是欧洲把门关了”。

但普京坚称，俄罗斯已经克服西方制裁的挑战，国家经济今年将恢复，并且可应付更高的军费开支，为现在和未来几年的战事提供资金。俄政府上月公布的预算草案显示，到了2024年，国防开支将占俄罗斯总支出近三分之一。

普京也称，俄罗斯的使命是创造一个“新世界”，相比之下，西方的目标是在全球范围建立“霸权”。他说，在西方霸权主义下，“他们无时无刻都需要敌人的存在” 。