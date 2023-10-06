俄海燕核动力巡航导弹 射程可达2万公里

（伦敦综合电）海燕（Burevestnik）核动力巡航导弹射程可达2万公里，但西方专家质疑俄罗斯是否真的会投入使用这类新型导弹。

俄罗斯总统普京在2018年3月首次透露海燕这个高端武器。它是地面发射、低空飞行的巡航导弹，能够携带核弹头。传统导弹一般以涡轮喷气发动机产生动力，射程距离取决于可承载的燃料量；海燕是核动力导弹，没有这个问题，因此射程远得多。

海燕导弹可打击美国国土内目标

按照海燕的射程距离，不论它部署在俄罗斯哪个地方，都能打击美国国土内的目标。由于导弹的飞行高度仅50米至100米，远低于常规动力巡航导弹，所以它可以轻易避开空防雷达的侦测。美国空军的国家航空与航天情报中心曾在2020年发表报告称，如果俄罗斯成功将海燕投入使用，它将是具有洲际射程能力的“独特武器”。

美国智库核威胁倡议组织（NTI）估计，海燕的核推进装置可以使它在高空停留数天，在战斗中它可携带多枚核弹头在低空环绕地球飞，避开导弹防御系统和绕过地形障碍，将弹头投掷到难以预测的位置。

普京星期四（10月5日）没有透露，俄罗斯是于何时测试了海燕，但《纽约时报》星期一（2日）报道，根据俄罗斯北极基地的飞机和车辆活动情况，猜测俄军最近在那里进行了测试。

西方专家质疑海燕导弹性能

然而，这类导弹的研发面对一些挑战，比如导弹核推进装置的研制一直面对众多技术问题。美国情报部门说，他们怀疑2019年在俄境内白海的一次导弹试验发生事故，当时的爆炸和辐射释放导致至少五名俄核专家死亡。

西方专家几年来一直质疑海燕导弹的性能。就连NTI也认为，俄罗斯可能需要长达10年才能解决所有技术问题，正式部署这类导弹。