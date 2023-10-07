俄要撤销禁止核试验条约 美批危及“全球规范”

（维也纳／华盛顿综合电）美国指俄罗斯要撤销对《全面禁止核试验条约》的批准，将危及反对核试验的“全球规范”。全面禁止核试验条约组织也表示关注，认为这是令人担忧且非常不幸的事。

派驻在全面禁止核试验条约组织（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organisation，简称CTBTO）的俄罗斯特使乌尔扬诺夫星期五（10月6日）扬言，莫斯科将撤销对《全面禁止核试验条约》的批准。

美国国务院发言人随即发表声明说，美国对乌尔扬诺夫在维也纳的言论感到不安，并说：“任何缔约国的此类举动，都不必要地危及反对核试验的全球规范。”

发言人指出，俄罗斯应与美国的作为一致，“那就是不要利用军备控制和不负责任的核言论来威胁其他国家，这么做终归徒劳”。

隶属联合国的CTBTO负责监督签署国对条约的遵守情况。组织执行秘书弗洛伊德发表声明说：“如果任何签署国重新考虑撤销对条约的批准，那将是令人担忧和非常不幸的。”

他强调，组织要与俄罗斯及其他国家密切合作，创建一个无核试验的世界。

联合国大会在1996年通过《全面禁止核试验条约》，有187个国家签署条约，其中178个国家已正式批准。但这个条约需44个特定核技术持有国签署并批准才可生效，而其中，中国、美国、伊朗、以色列和埃及已签署但尚未批准条约，朝鲜、印度和巴基斯坦则未签署。

俄罗斯总统普京星期四（5日）透露，可能恢复核试验及撤销禁止核试验条约。乌尔扬诺夫隔天在社交平台X（前称推特）重申，俄罗斯计划撤销2000年批准的《全面禁止核试验条约》，是为了与美国处于平等地位。但他表明：“撤销条约并不意味打算恢复核试验。”