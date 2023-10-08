俄袭击乌克兰南部 至少14人受伤

（基辅综合电）俄罗斯星期六（10月7日）对乌克兰南部城市敖德萨及赫尔松发动袭击，造成至少14人受伤。

俄罗斯当天对位于乌克兰南部黑海湾沿岸的敖德萨发动导弹袭击，毁损切尔诺莫斯克（Chornomorsk）市港口和谷物设施，并造成一个住宅区有至少四人受伤。

俄国最近几周定期对乌克兰出口港口发动导弹及无人机攻击，迫使乌克兰难以出口粮食。据了解，9月23日至25日，俄国才对敖德萨发动连续三天的攻击，海运码头受到严重破坏。

赫尔松州州长普罗库丁说，俄罗斯当天发动袭击，造成10多人受伤，包括一名27岁妇女及她九个月大的婴儿。

此外，俄国防部指出，俄空防系统星期六“探测并摧毁”两枚企图攻击克里米亚半岛的乌克兰S-200防空导弹。

俄国防部并没有说明击落导弹的地点，据乌克兰媒体报道，克里米亚西部的叶夫帕托里亚（Yevpatoria）当晚发生两起爆炸。之前，其他频道播放北部占科伊（Dzhankoi）上空有烽火硝烟的图像，并报道该地区曾传出爆炸声。

阿布哈兹分离地区 俄或建永久海军基地

据路透社和法新社报道，随着乌克兰近期加大对俄罗斯黑海舰队的攻击力度，俄国将在黑海沿岸的格鲁吉亚分离地区阿布哈兹（Abkhazia）建立永久海军基地。

分析认为，俄国此举或许意味着俄军正寻求塞瓦斯托波尔市（Sevastopol）黑海舰队总部以外的替代基地，同时也在黑海沿岸扩大其军事存在。

根据《华尔街日报》早前报道，由于乌军的攻击，俄国已经将其黑海舰队的大部分兵力撤离克里米亚的主要军事基地。

亲俄阿布哈兹分离地区领袖布扎尼亚对俄《消息报》说：“我们已经签署了协议，不久的将来，俄国将在奥恰姆奇拉地区建立永久海军基地。”

2008年，俄国向格鲁吉亚发动战争，并在战后承认格鲁吉亚的两个地区阿布哈兹和南奥塞梯为独立国家。不过，世界多数国家依旧承认这两个地区属于格鲁吉亚。

据报道，布扎尼亚10月4日与俄总统普京见面，但普京当时未提及建立海军基地的事。布扎尼亚说，签署这项协议的目的是为了“增强俄罗斯和阿布哈兹的防御能力”。他希望参与俄国发起的一体化进程。格鲁吉亚外交部对此表示关切，称这种行为将“严重侵犯格鲁吉亚的主权和领土完整”。