安理会召开紧急会议 美国表态支援以色列

（华盛顿综合电）巴勒斯坦激进组织哈马斯突袭以色列造成严重伤亡，全球多国纷纷谴责这起暴力冲突。联合国安全理事会将召开紧急会议讨论此事。美国表态会给予以色列一切支援，并警告以色列的敌人不要浑水摸鱼。

安理会星期六（10月7日）说，将在星期天下午3时（新加坡时间星期一凌晨3时）召开紧急会议，讨论“中东局势，包括巴勒斯坦问题”。

美国总统拜登与以色列总理内坦亚胡通电话后说，他向内坦亚胡表明，“我们随时准备向以政府和人民提供一切适当的支持”。

拜登随后也说：“以色列有权保卫自己和人民。让我尽可能清楚地点明：现在不是敌视以色列的任何一方利用这些袭击谋取利益的时刻。全世界都在关注。”

美国一名高官透露，哈马斯袭击发生后，美以官员就以色列的军事需求进行协调，预计很快就会做出决定。美国也与其他国家政府合作，确保危机局限于加沙，不会向外蔓延开来。

与布林肯通电话 阿巴斯：巴勒斯坦人遭到“不公正”对待

美国国务卿布林肯星期六与巴勒斯坦总统阿巴斯通电话，敦促巴当局恢复约旦河西岸的平静和稳定。阿巴斯回应说，巴勒斯坦人遭到“不公正”对待，与以色列的冲突正在“大爆发”。

伊朗政府把哈马斯盟友的突击行动形容为巴勒斯坦人的自卫举动，并呼吁其他回教徒国家声援他们的权利。伊朗外交部说，这证明巴勒斯坦人在以巴冲突中越来越自信。

白宫说，目前判断伊朗是否直接参与这场冲突仍为时过早。

正与美以磋商三方协议 沙特吁立即停止暴力

中东国家卡塔尔和科威特指以色列必须为与巴勒斯坦的暴力冲突升级负责。正在与美国和以色列磋商三方协议的沙特阿拉伯呼吁立即停止暴力。

世界上回教徒人口最多的印度尼西亚对以巴冲突升级表示担忧，称冲突的根源是以色列占领巴勒斯坦领土。马来西亚首相安华表明支持巴人民。

中俄皆促各方立即停火

俄罗斯外交部敦促冲突各方立即停火。中国外交部发言人也呼吁有关各方保持冷静克制，立即停火，同时呼吁推动以巴早日恢复和谈，寻求持久和平之道。

但以色列驻华大使馆副大使尤瓦尔说，以色列希望看到中国“更强烈地谴责”哈马斯。他说：“人们在街头被谋杀和屠杀，现在不是呼吁两国（协商）解决方案的时候。”

以巴冲突升级后，多家航空公司暂停飞往特拉维夫的航班。德国和法国对国内犹太人设施包括教堂学校和纪念堂加强保安。英国伦敦警方说，当地发生数起和以巴冲突相关的事件，已加派警员巡逻。

在埃及，一名警察星期天在地中海城市亚历山大向一群以色列游客开枪，造成两名游客和一名当地导游死亡。枪手已被拘留。