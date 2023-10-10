分析：俄进行核试验可能性增加 中美等国或效仿

（莫斯科路透电）俄罗斯可能正在为进行核试验铺路，此举将急剧加剧与西方的紧张关系，并可能促使其他世界大国本世纪首次恢复核试验。

俄总统普京上周表示，俄议会应考虑撤回对1996年《全面禁止核试验条约》的批准，该条约禁止涉及核爆炸的试验。议会领导人定于周一讨论这个问题。

自1990年以来，俄罗斯就没有进行过核试验，该国于2000年批准了《全面禁止核试验条约》。

尽管由于美国、中国、印度、巴基斯坦和以色列等国家尚未批准，该条约尚未正式生效，但它实际上已经成为核试验的禁忌。本世纪只有朝鲜进行过核爆炸试验。

一些西方安全分析人士现在认为俄罗斯进行试验的可能性越来越大，尽管普京表示此举的目的只是对应美国的立场。

前苏联和俄外交官索科夫说，他预计俄罗斯不会在此时进行核试验，撤销批准是一个政治步骤，也是莫斯科对消除与美国的不平衡，并“拉平关系”的安全义务进行更广泛审查的一部分。

但索科夫认为，如果俄乌战争对普京非常不利，让他感受到失去对事情的控制，他可能会设想俄罗斯进行核试验，即使这并非他原本的意图。

卡内基国际和平基金会核政策项目联席主任阿克顿认同索科夫的说法，但也认为，普京也有可能已经决定进行核试验，无论俄乌战争情况如何。

阿克顿说，在这种情况下，这次核试验表明俄罗斯打算进一步发展其核武器，以及在俄常规部队在乌克兰陷入困境之际，核武器在防御态势中日益增长的重要性。

自战争开始以来，普京不断尖锐地提醒西方国家俄罗斯的核力量，包括宣布在白俄罗斯部署战术核武器。他还暂停了莫斯科对《新削减战略武器条约》的参与，该条约限制了俄罗斯和美国可以部署的核弹头数量。

普京说，俄罗斯可能使用核武器应对核攻击或对国家存在的威胁的说法没有改变，但他在核试验问题上态度矛盾。

阿克顿称，如果俄罗斯进行试验，美国可能会效仿，这可能会促使中国、印度和巴基斯坦也这样做。美国有线电视新闻网（CNN）上个月报道，根据卫星图像，俄罗斯、美国和中国近年来都在其核试验场建造了新设施并挖掘了新隧道。

阿克顿说：“我对此非常担心。如果我们生活在一个正在进行核试验的世界，首先向我们展示的就是核风险已经上升。”