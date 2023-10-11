俄罗斯指美国疑似重启核试验 并警告将跟进

（莫斯科路透电）俄罗斯副外长里亚布科夫星期二（10月10日）声称，有迹象显示，美国正在内华达试验场为重启核试验做准备。他警告，如果美方着手核试，莫斯科也将重启核试计划，而这种情况是否会出现，责任在于华盛顿。

不过，美国国务院发言人驳斥了俄方的指控，称这是莫斯科在乌克兰发动战争后，试图增加核风险，使紧张局势升温。发言人强调，美国遵守联合国大会1996年通过的《全面禁止核试验条约》，目前不打算恢复核试验。

不过，华盛顿计划明年在内华达试验场进行两次“次临界”（subcritical）的试验。所谓的“次临界”测试，即用一次小型爆炸来模拟核爆。这类试验使用的裂变材料数量很少，不足以产生核爆炸。内华达试验场一直以来定期进行次临界试验，以验证现有核武器的有效性以及保存时的安全性。

美国最后一次进行核试验是在1992年，俄罗斯则是1990年。路透社指出，美俄若恢复核试验，可能促使其他国家例如中国仿效，在大国之间开启核武竞赛。

美国虽已签署全面禁止核试验条约，但至今未予以批准。俄罗斯已在2000年批准了这项条约，不过里亚布科夫星期二透露，俄罗斯外交部正在准备取消批准这项条约的法律草案。

俄罗斯总统普京上星期四也说，俄罗斯应该考虑撤销对全面禁止核试验条约的批准，以便与至今未批准条约的美国处于平等地位。西方安全专家普遍认为普京这番话显示，核武器数量全球最多的俄罗斯已准备好，在必要时恢复核试验。