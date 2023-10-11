拜登承诺全力支持以色列 痛批哈马斯残暴“嗜血”

（华盛顿综合电）美国总统拜登承诺给予以色列全力支持，并称哈马斯对以色列的突袭是“彻头彻尾的邪恶行为”。

拜登星期二（10月10日）又与以色列总理内坦亚胡通电话，这是几天来的第三次通话。过后，他在白宫发表讲话时说：“人生中有些时刻会遇到，彻心彻骨的邪恶被释放，以色列人上周末就经历了这样的时刻。”

他以愤怒的口气描述哈马斯对平民的暴行，包括整个家庭被杀害、参加音乐会的年轻人遭屠杀、妇女被强暴，甚至是“令人恶心的婴儿惨遭杀害报告”，直言“这是彻头彻尾的邪恶行为。”

他直言，哈马斯的目的是“杀犹太人”。哈马斯威胁要处决人质，包括纳粹大屠杀的幸存者，这违反了“每一项人类道德准则”。哈马斯的残暴和“嗜血”，让人想起“伊斯兰国组织最严重的暴行”。

拜登告诉内坦亚胡，如果美国受到这种攻击，“我们的回应将是迅速、果断和绝不留情的”，但是民主国家在战争时期也遵守法治。

拜登还说，至今有14名美国人在袭击中死亡，并证实有一些美国人被哈马斯挟持。白宫国家安全顾问沙利文则指，至少20名美国人失踪，目前尚不清楚他们是否被扣为人质。美国将与以色列共享情报，并派遣更多专家来解救人质，但“目前不会派兵到以色列”。

哈马斯回应时指拜登发表“煽动性”的言论，试图掩盖以色列政府的“罪行与恐怖活动”。

在这同时，美国正向以色列输送弹药及其他军事物资，同时推动国会尽快批准给予以色列的援助。沙利文透露，白宫将向国会提出新的要求，以便为以色列和乌克兰提供军事援助。

拜登说：“我们将确保以色列这些重要资产不会耗尽，以便能保卫其城市和民众。……此时此刻，美国将与以色列站在一起。”

以色列军方星期二说，首架运送美国弹药的军机已在以色列降落。另据知情人士透露，哈马斯袭击以色列后，美国波音公司加速向以色列交付了1000枚智能炸弹。

美国国务卿布林肯星期三启程，预计12日会抵达以色列。美国国务院发言人米勒说，布林肯将与以色列政府高官讨论当前局势，以及美国“如何最好地向以色列提供支持”。随后布林肯将前往约旦。

沙利文说，美国正与以色列及其他各方讨论，为加沙地带平民提供安全通道，但拒绝透露更多细节。