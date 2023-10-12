美联储局同意维持高利率一段时间

（华盛顿综合电）美国联邦储备局星期三（10月11日）公布的9月会议记录显示，联储局官员同意，在持续对抗通货膨胀的过程中，应该维持高利率“一段时间”。

他们也讨论了是否是时候向金融市场发出讯号，显示决策者的思虑正在改变，从利率升幅多少，改为考虑紧缩政策应维持多长时间。在9月会议中，联储局决定暂停加息，但暗示可能会在年底再加息一次。为抑制通胀，利率已上调至22年来最高水平。

自去年夏天以来，通胀增速已明显放缓，但仍高于联储局定下的2%长期目标。

会议记录显示，决策者主张谨慎行事，他们“都同意政策应继续保持限制性一段时间，直到决策委员会确信通胀能朝目标持续地下降”。

波士顿联储银行行长科林斯说，鉴于利率已达到或接近峰值，官员正对货币政策采取更加耐心的态度，不过仍有可能进一步加息。

科林斯当天为马萨诸塞州韦尔斯利学院一个活动准备的讲稿中说，官员可以有更多时间评估接下来发布的经济数据，“可能须要进一步紧缩政策，这取决于收到的信息”。

她也提到，美国经济部分领域可能需要更长的时间才能感受到加息的效应，因为许多家庭和企业积累了大量的现金储备，这可能使经济对利率的敏感度低于以往的紧缩周期。

科林斯上月说，为达到通胀降至2%的目标，利率可能比先前预期的更长时间维持在高水平。