美情报：朝鲜1000集装箱武器运抵俄罗斯

美国政府透露，朝鲜已交付1000多个集装箱的军事装备和弹药，以支持俄罗斯对乌克兰的战争。这意味着，朝鲜在9月举行朝俄首脑会谈之前，已向俄国提供武器援助。

白宫国家安全委员会发言人柯比星期五（10月13日）公开三张卫星图片，并说：“根据情报，朝鲜最近几周内向俄罗斯提供了超过1000个集装箱的军事装备和弹药。”

根据卫星图片，9月7日或8日，约300个集装箱集中于朝鲜罗津港，9月12日由悬挂俄国旗的货船安加拉号（Angara）运至俄罗斯东部杜奈港，然后经由铁路运输，10月1日抵达季霍列茨克弹药库。该弹药库只离乌克兰只有约300公里。

白宫称，朝鲜的军事装备和弹药通过船舶和火车运到俄国，单单最近几周内向俄运送了1000多个集装箱的武器装备及弹药。

据了解，卫星拍摄罗津港的日期是9月7日，金正恩启程前往俄国是9月10日，朝鲜武器抵达俄国是9月12日，朝俄首脑会谈是在第二天（13日）举行的。这意味着，朝鲜领导人金正恩启程前往俄国之前，朝鲜已向俄国提供了武器，朝俄首脑会谈前一天朝鲜的武器已到达了俄港口。

外界当初猜测，朝俄在首脑会谈上可能会商讨武器交易等的军事合作方案，没想到两国早就对武器交易做好了安排。

此外，白宫谴责朝鲜向俄国提供用于攻击乌克兰城市、杀害平民、加强俄罗斯非法战争的军事装备。白宫认为，朝鲜作为武器援助的代价，可能希望从俄罗斯获得战斗机、地对空导弹、装甲车、弹道生产设备或尖端技术在内的军事支援，俄国可能已通过船只运送了部分物资。

白宫说，今后将继续公开朝俄之间的武器交易情况，并进行采取制裁措施。

《美国之音》也分析卫星12日拍摄的图片报道，今年8月底到10月中为止，大型船舶至少四次停靠在朝鲜罗津港。船舶旁边还有出现看似搬运集装箱的起重机。这是极其罕见的。

韩国统一研究院高级研究委员赵汉范说，7月25日，俄防长绍伊古率团抵朝时，朝俄可能已签订了弹药供应协议。