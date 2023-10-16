紧随中国行列 俄罗斯宣布暂停进口日本水产品

（莫斯科／东京路透电）俄罗斯政府宣布，俄方已加入中国的行列，对日本水产品实施了进口禁令。

俄罗斯动植物检疫监督局星期一（10月16日）说，这些限制措施是预防性的，在俄方获得完整信息证明日本水产品的食用安全性前，当局将一直实施这些限制措施。

日本农林水产省同日回应称，俄罗斯的进口限制令“没有科学依据，是不公正和令人遗憾的”，并呼吁俄方撤销相关禁令。

据了解，俄罗斯的大部分水产品都是在距离日本较近的远东海域捕获。此外，俄方官方数据显示，在今年1月至9月间，俄罗斯从日本进口了118公吨鱼类和海产品。因此，俄罗斯与中国和韩国一样，都是日本水产品的最大出口国之一。

日本外交部在俄方宣布实施禁令前发声明称，在10月10日与俄罗斯进行线上对话后，日本已在星期天（15日）前向俄方提供了补充信息，包括解释日本检测水产品所含放射性物质的方法等。

声明说：“日本将在接受国际原子能机构（IAEA）审查的同时，继续以高度透明的方式，真诚地向俄罗斯提供基于科学证据的解释。”

8月24日，日本东京电力公司正式启动首轮福岛第一核电站核处理水排海作业，北京方面对此作出强烈反应，于同日宣布全面暂停进口原产地为日本的水产品。

IAEA海洋环境实验室将于10月16日至23日访问日本，对福岛排海作业进行检查，加拿大、中国和韩国的独立第三方实验室将参与今年的监测。