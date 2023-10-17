俄下议院一读通过 撤销批准《全面禁核试验条约》

（莫斯科综合电）俄罗斯朝舍弃《全面禁止核试验条约》正式迈出第一步，下议院经过表决，一致赞同取消原本给予这项条约的批准。

俄罗斯下议院星期二（10月17日）以412票赞成、零票反对、零票弃权，一读通过撤销对《全面禁止核试验条约》（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty，简称CTBT）的批准。这项议案还须在下议院进行二读和三读，之后再寻求上议院通过，最终由总统普京签署成为法律。

下议院主席沃洛金在议会召开前说，放弃联合国大会1996年通过的《全面禁止核试验条约》，是为了保障俄罗斯的安全。他指出，俄罗斯早在2000年就批准这项条约，但美国却“对全球安全课题采取不负责任的态度”，迟迟未批准条约。

沃洛金说，俄罗斯“将竭尽所能保护其人民，以及维持全球战略平等”。

俄罗斯先前曾说，撤销对全面禁止核试验条约的批准，是为了与至今未批准条约的美国处于平等地位，而俄罗斯不会恢复核试验，除非美国先这么做。美国最后一次进行核试验是在1992年，俄罗斯则是1990年。

一些军备控制专家担心，核武器数量全球最多的俄罗斯可能正朝恢复核试验前进，而一旦俄罗斯进行核试验，因俄乌战争而与莫斯科对立的西方国家将视之为威胁信号。

安全分析员指出，随着俄罗斯朝舍弃《全面禁止核试验条约》正式迈出第一步，俄罗斯恢复核试验的可能性变得更高了。他们认为一旦俄军在乌克兰战场败退时，普京可能利用恢复核试验这个王牌来警告西方国家不要支援乌克兰。

在本世纪，目前除了朝鲜，未有任何一个国家进行涉及核爆的试验。俄方至少有一名高级安全专家表示，俄罗斯应当测试一枚核弹，作为对西方的警告，不过普京本月5日回应说，他“还未准备好表明是否需要核试验”。