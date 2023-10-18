五眼联盟指责中国“盗窃”知识产权

（加州路透电）五眼联盟情报首长罕见齐聚一堂公开指责中国盗窃知识产权，并利用人工智能对各国进行黑客攻击和间谍活动。

五眼联盟是由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰组成的情报共享联盟。这五国情报高官周二（10月17日）在美国硅谷与私营企业会面后，发表联合声明。

美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷说，发表这份“前所未有”的联合声明，旨在应对中国对全球创新构成的“前所未有威胁”。

五眼联盟官员说，从量子技术、机器人技术、生物技术到人工智能，各个领域的机密都是中国的窃取对象。

克里斯托弗·雷说：“中国长期以来布下罗网，结合网络入侵、人类情报操作、看似无害的企业投资和交易等手段来打击企业目标……这张网的每一根线还变得越来越猖狂和危险。”

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇回应说，中国致力于保护知识产权。他在发给路透社的声明中说：“我们坚决反对针对中国的毫无根据指控和抹黑，希望有关方面客观、公正地看待中国的发展。”

联盟成员首次同声谴责中国盗窃行为

美国一直指责中国盗窃知识产权，但这还是五眼联盟成员第一次同声谴责中国这方面的盗窃行为。

澳洲安全与情报组织（ASIO）总干事伯吉斯说：“中国政府正在进行人类历史上最持久、规模最大、最复杂的知识产权和专业知识盗窃活动。”

他指出，中国为了自身国家利益而进行创新，“无可厚非且完全适当”，但是“我们在这里讨论的行为，远远超出了传统的间谍活动范围”。

上个月，澳洲安全与情报组织粉碎了一起中国间谍案，揭露北京派遣一名学者到澳洲一所著名研究机构窃取机密。伯吉斯说：“澳洲每天都发生这样的事情，在座的国家也有同样的经历。”

今年5月，五眼联盟曾发布联合声明，宣称一个获得中国官方支持的黑客组织对美国关键基础设施发动攻击。中国政府驳斥指责，回应说这是五眼联盟采取的“集体假信息行动”。

克里斯托弗·雷说，中国的黑客计划规模超过其他大国的总和，再加上出动间谍人员以及从私人企业和研究机构盗取商业机密，中国获得了巨大的实力提升。他说，中国多管齐下，同时采用上述所有手段，而且规模前所未见，对各国构成极大的挑战。

五眼联盟官员呼吁企业界和学术界协助抗击来自中国的盗窃威胁，尤其是人工智能工具。克里斯托弗·雷说：“我们担心人工智能成为各类不当行为的放大器。”

他说，中国窃取的个人和企业数据，数量之多占全球第一，而人工智能恐怕将进一步壮大中国的盗窃能力。