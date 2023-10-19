美一票否决安理会以哈停火决议草案 称内容没提以色列自卫权

傅慧云

更新 /
更新 / 2023年10月19日 11:20 PM
发布 /
发布 / 2023年10月19日 7:37 PM
美国驻联合国大使格林菲尔德对巴西提出的以哈停火决议草案没有提到以色列的自卫权表示失望。（路透社）
美国驻联合国大使格林菲尔德对巴西提出的以哈停火决议草案没有提到以色列的自卫权表示失望。（路透社）

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（联合国综合电）美国否决联合国安全理事会一项由巴西提出的决议草案，草案要求以色列和哈马斯“人道停火”，但没有提及以色列的自卫权。

安理会星期三（10月18日）针对该草案投票时，15个成员中有12个包括中国投下支持票，俄罗斯和英国弃权，美国是唯一投下反对票的成员国。由于美国是安理会五个常任理事国之一，这等于否决了该草案。

美国驻联合国大使格林菲尔德在投票后说：“美国对这项决议没有提及以色列的自卫权感到失望。”

以色列驻联合国大使埃尔丹感谢美国否决了“一项非常糟糕的决议”。巴勒斯坦大使曼苏尔在安理会发表讲话时警告：“杀害更多巴勒斯坦人永远不会让以色列更安全。”

该草案称，安理会“坚决谴责一切针对平民的暴力和敌对行动以及一切恐怖行为”，同时“明确拒绝并谴责哈马斯令人发指的恐怖袭击……以及劫持人质行为”。案文还敦促各方全面遵守国际法规定的义务。

本月担任安理会轮值主席的巴西外交部对草案受阻表示遗憾。巴西外交部声明说：“巴西认为国际社会迫切需要实现停火并恢复和平进程。”

中国也对美国阻挠草案通过深表失望。外交部发言人毛宁敦促安理会在停火止战、保护平民、避免更大人道灾难方面切实履行责任、发挥作用。

安理会星期一也否决了俄罗斯提出的谴责中东暴力升级的决议草案。该草案没有针对10月7日对以色列发动突袭的哈马斯提出批评，遭到常任理事国美国、英国和法国否决，日本也投下反对票。

美国制裁哈马斯资金来源个人与实体

在华盛顿，美国财政部星期三宣布，对加沙、苏丹、土耳其、阿尔及利亚和卡塔尔的九名个人和一个实体实施制裁，以切断哈马斯的资金来源。

财长耶伦说，美国正采取迅速和果断的行动，针对资助和协助哈马斯的人，并将继续采取一切必要措施，阻止哈马斯筹集和使用资金，实施暴行并恐吓以色列人民。

遭制裁的其中六人与哈马斯秘密投资组合有关。仅有的实体是加沙一家名为Buy Cash Money and Money Transfer的加密企业，该企业提供汇款和虚拟货币兑换服务。财政部说，该公司还被其他恐怖组织用来转移资金。

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