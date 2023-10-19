美一票否决安理会以哈停火决议草案 称内容没提以色列自卫权

（联合国综合电）美国否决联合国安全理事会一项由巴西提出的决议草案，草案要求以色列和哈马斯“人道停火”，但没有提及以色列的自卫权。

安理会星期三（10月18日）针对该草案投票时，15个成员中有12个包括中国投下支持票，俄罗斯和英国弃权，美国是唯一投下反对票的成员国。由于美国是安理会五个常任理事国之一，这等于否决了该草案。

美国驻联合国大使格林菲尔德在投票后说：“美国对这项决议没有提及以色列的自卫权感到失望。”

以色列驻联合国大使埃尔丹感谢美国否决了“一项非常糟糕的决议”。巴勒斯坦大使曼苏尔在安理会发表讲话时警告：“杀害更多巴勒斯坦人永远不会让以色列更安全。”

该草案称，安理会“坚决谴责一切针对平民的暴力和敌对行动以及一切恐怖行为”，同时“明确拒绝并谴责哈马斯令人发指的恐怖袭击……以及劫持人质行为”。案文还敦促各方全面遵守国际法规定的义务。

本月担任安理会轮值主席的巴西外交部对草案受阻表示遗憾。巴西外交部声明说：“巴西认为国际社会迫切需要实现停火并恢复和平进程。”

中国也对美国阻挠草案通过深表失望。外交部发言人毛宁敦促安理会在停火止战、保护平民、避免更大人道灾难方面切实履行责任、发挥作用。

安理会星期一也否决了俄罗斯提出的谴责中东暴力升级的决议草案。该草案没有针对10月7日对以色列发动突袭的哈马斯提出批评，遭到常任理事国美国、英国和法国否决，日本也投下反对票。

美国制裁哈马斯资金来源个人与实体

在华盛顿，美国财政部星期三宣布，对加沙、苏丹、土耳其、阿尔及利亚和卡塔尔的九名个人和一个实体实施制裁，以切断哈马斯的资金来源。

财长耶伦说，美国正采取迅速和果断的行动，针对资助和协助哈马斯的人，并将继续采取一切必要措施，阻止哈马斯筹集和使用资金，实施暴行并恐吓以色列人民。

遭制裁的其中六人与哈马斯秘密投资组合有关。仅有的实体是加沙一家名为Buy Cash Money and Money Transfer的加密企业，该企业提供汇款和虚拟货币兑换服务。财政部说，该公司还被其他恐怖组织用来转移资金。