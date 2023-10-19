拉夫罗夫：俄朝关系达“新的战略水平”

（首尔综合电）到平壤访问的俄罗斯外长拉夫罗夫说，俄罗斯与朝鲜的关系已达到新的战略水平。

拉夫罗夫星期四（10月19日）同朝鲜外长崔善姬会面时说，在上个月具里程碑意义的俄朝首脑会晤后，莫斯科可自信地说，两国关系“已在质量上达到新的战略水平”。

崔善姬则说，凭借朝俄领导人的“正确领导和战略决策”，两国历史友好关系如今正提升到新水平，发展到面向未来的“不可战胜的友好关系”。

拉夫罗夫是在周三（18日）晚上抵达平壤进行两天访问，预计他此行将为俄总统普京未来访朝奠定基础。

拉夫罗夫感谢朝鲜对俄罗斯在乌克兰发动特别军事行动给予“坚定不移和原则性支持”，并承诺俄罗斯对朝鲜领袖金正恩的“完全支持与团结”。

他也批评美国及日韩等盟国对朝鲜的“危险”军事政策。

拉夫罗夫表明，俄罗斯和朝鲜一样，对美日韩在本区域的军事活动加剧，以及华盛顿的政策感到非常担忧。他指出，美国在该地区部署战略基础设施，包括核设施，莫斯科反对美方这类毫无建设性且危险的路线。

俄卫星通讯社引述拉夫罗夫报道：“我们与朝鲜和中国一道奉行这一路线，并寻求建设性地为紧张局势升级提供替代方案。我们主张在没有先决条件的情况下，就朝鲜半岛安全问题展开定期谈判进程。”