拉夫罗夫：俄朝关系达“新的战略水平”

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发布 / 2023年10月19日 8:21 PM
朝中社星期四（10月19日）发布的照片显示，朝鲜外长崔善姬星期三在平壤以盛宴款待到访的俄罗斯外长拉夫罗夫。（法新社）
朝中社星期四（10月19日）发布的照片显示，朝鲜外长崔善姬星期三在平壤以盛宴款待到访的俄罗斯外长拉夫罗夫。（法新社）

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（首尔综合电）到平壤访问的俄罗斯外长拉夫罗夫说，俄罗斯与朝鲜的关系已达到新的战略水平。

拉夫罗夫星期四（10月19日）同朝鲜外长崔善姬会面时说，在上个月具里程碑意义的俄朝首脑会晤后，莫斯科可自信地说，两国关系“已在质量上达到新的战略水平”。

崔善姬则说，凭借朝俄领导人的“正确领导和战略决策”，两国历史友好关系如今正提升到新水平，发展到面向未来的“不可战胜的友好关系”。

拉夫罗夫是在周三（18日）晚上抵达平壤进行两天访问，预计他此行将为俄总统普京未来访朝奠定基础。

拉夫罗夫感谢朝鲜对俄罗斯在乌克兰发动特别军事行动给予“坚定不移和原则性支持”，并承诺俄罗斯对朝鲜领袖金正恩的“完全支持与团结”。

他也批评美国及日韩等盟国对朝鲜的“危险”军事政策。

拉夫罗夫表明，俄罗斯和朝鲜一样，对美日韩在本区域的军事活动加剧，以及华盛顿的政策感到非常担忧。他指出，美国在该地区部署战略基础设施，包括核设施，莫斯科反对美方这类毫无建设性且危险的路线。

俄卫星通讯社引述拉夫罗夫报道：“我们与朝鲜和中国一道奉行这一路线，并寻求建设性地为紧张局势升级提供替代方案。我们主张在没有先决条件的情况下，就朝鲜半岛安全问题展开定期谈判进程。”

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