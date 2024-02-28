澳洲热浪加剧大规模林火风险 数万居民撤离

（悉尼／洛杉矶综合电）澳大利亚维多利亚州遭四年来最严重的热浪侵袭，数以万计居民被迫疏散，部分地区已将防火预警提升到最高级别。

位于澳洲东南部的维多利亚州人口众多，强劲热浪极有可能引发大规模林火，当地官员敦促约3万名居民在星期三（2月28日）早上之前撤离。该州大部分地区都发出了“极度火险”预警，西部威莫拉地区的防火预警已处于“灾难性”的最高级。

另据气象局称，乡村城市米尔杜拉的气温可能高达45摄氏度。

维州消防局长赫弗南告诉澳洲公共广播公司（ABC）：“今天对消防员来说将是极具挑战性的一天，社区也须要在很短时间内立即采取行动。”

距墨尔本90多公里的巴拉瑞特市上星期四（22日）发生大火，数百名消防员至今仍在火场奋战。这场大火已经烧毁当地六座房屋和超过2万公顷的土地，还造成牲畜死亡。虽然火情已得到控制，但当局警告，大火可能会突破控制线。

维州应急管理专员纽金特接受ABC采访时说：“现在的情况对于我们非常不利，风力和热度都相当极端。目前的风险在于，在高温和大风的作用下，大火的余烬会被往前吹，然后引发局部火灾，接着又开始燃烧。”

预计本轮热浪将穿过维州，并于星期四（29日）向东转移到新南威尔士州。包括墨尔本在内的多个城市已经全面禁火。

美国得州野火肆虐 60个县受灾

美国得克萨斯州野火肆虐，2月27日的照片显示，当地一条高速公路两旁的大火和黑烟几乎遮天蔽日。（路透社）

与此同时，美国得克萨斯州也遭野火肆虐，潘汉德尔市四场大火烧毁了将近13万公顷的土地，州长宣布60个县受灾。

星期二（27日）晚上，设在该州的美国主要核武器组装厂潘泰克斯（Pantex）已疏散工人并暂停运营，工厂所有武器和特殊材料均未受到影响。